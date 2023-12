Strane luci nel cielo a Milano, avvistamenti nella notte: cos'è apparso

Sarà forse il periodo natalizio che aiuta a creare un'atmosfera magica, ma quando nel cielo di Milano sono apparse per giorni strane luci di forma circolare, la fantasia degli abitanti della città si è scatenata. Sui social sono apparse le teorie più strane, dall'arrivo degli alieni a quello della stella cometa solo per citarne alcuni, con video che mostravano tutti la stessa cosa: un cerchio formato da tanti piccoli punti tra il blu e il viola che cambiavano di luminosità.

Che cosa era in realtà

Come spesso succede la verità è molto più banale e anche se è stato chiesto l'intervento di esperti astronomi e anche del soprannaturale, non si trattava di eventi particolari ma di luci "commerciali" del grande faro del Christmas Magic, il villaggio di Babbo Natale che è stato allestito all'interno a City Life, nel Milano Convention Centre. Un evento sul Natale che durerà, così come le luci, fino al 7 gennaio. Una volta scoperto l'arcano e tirato un sospiro di sollievo, molti si sono goduti l'insolita apparizione resa ancora più magica dalla nebbia notturna.

Il "trenino" di Elon Musk

Le luci del grande faro del Christmas Magic, non sono state comunque l'unico evento insolito che è stato ammirato nei cieli italiani in questi giorni, perché c'è stato anche il passaggio del famoso "trenino" dei satelliti di Starlink, un sistema di costellazione di satelliti che mira a fornire una copertura Internet globale. Il proprietario è Elon Musk o meglio la sua società Space X. L'evento era però già stato programmato, quindi soltanto in pochi, che si sono subito riversati sui social per chiedere spiegazioni, hanno pensato a qualcosa di soprannaturale. Il "magico trenino" visibile come una serie di puntini allineati è passato sui cieli italiani proprio il giorno di natale alle 18,23 per circa 4 minuti da est ad ovest.