Sui social si torna dieci anni indietro: perché sulle bacheche di TikTok e Instagram vengono postate foto del 2016

Sempre più persone stanno provando nostalgia nei confronti degli anni passati, tanto che fin dai primi giorni del nuovo anno il trend "2026 is the new 2016" è divenuto ormai virale sulle bacheche social. Tantissimi gli utenti che su TikTok e Instagram stanno pubblicando vecchie immagini e vecchi video risalenti a dieci anni fa.

Ad aderire al nuovo fenomeno anche diversi personaggi famosi, come Bianca Balti, Valentina Ferragni, Kylie Jenner ed Hailey Bibier, ma anche Selena Gomez, Chiara Ferragni e Fedez, Reese Witherspoon e John Legend, Aurora Ramazzotti, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, e anche Meghan Markle. Ma perché questa voglia di tornare indietro nel tempo? Per prima cosa, è bene sapere che il 2016 viene ricordato come l'ultimo anno pre-algoritmo, un periodo ormai lontano in cui i principali social network venivano ancora considerati album personali dove pubblicare le proprie foto personali, senza essere vincolati dalle regole attuali. Non vi erano competizioni feroci fra profili, né si parlava di feed pilotati.

Il 2016 è oggi considerato come un anno più sereno e lontano da certe dinamiche. Un anno ancora lontano dalla pandemia e dalle guerre. Un anno in cui non si parlava ancora di intelligenza artificiale e dei problemi che questa avrebbe portato a certi posti di lavoro. Il 2016, fra le altre cose, viene visto già come un anno di moda vintage, infatti oltre alle foto e ai video di quel periodo, molti utenti stanno tirando fuori anche i jeans skinny, i choker di velluto, e i top con le spalle scoperte. Non solo. C'è anche chi sta postando le canzoni hit dell'epoca.

Fra le tante mode di quel tempo sono spuntate anche alcune immagini di Pokémon GO, che nel 2016 fecero letteralmente impazzire milioni di giocatori.

Come dimenticare le tante persone che in quegli anni si riversavano per strada tenendo lo sguardo fisso sullo schermo del cellulare per individuare un pokemon?

Insomma, chi aderisce al fenomeno, sta cercando una sorta di rifugio collettivo. Una fuga dal 2026 e le sue preoccupazioni.