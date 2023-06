La supercazzola è servita, il "sangue è fascista" e l'hotfobia: quindi, oggi...

- Pare ci sia una 40enne di bell’aspetto londinese che ritiene di essere vittima di un nuovo tipo di fobia: in sostanza lei si veste sexy, i papà degli altri bimbi all’asilo apprezzano e le mogli si indispettiscono. Cantava De Andrè più o meno la stessa cosa, solo che a Bocca di Rosa mai sarebbe venuto in mente di denunciare sui social di essere vittima di hotphobia. Hotphobia, capito?

- Repubblica oggi ci regala due perle imperdibili. Parliamo del caso della procura di Padova che ha cancellato il secondo cognome ai bambini delle coppie omogenitoriali. Giusto? Sbagliato? Non è questo il punto. Perché Rep è arrivata a scrivere che “l’ideologia della destra di governo entra nella vita delle famiglie e affonda i propri artigli nella quotidianità”. Ora, capisco che a Repubblica magari sono abituati a procure che agiscono politicamente, ma che c’entra il governo se i magistrati prendono una decisione? Che fine ha fatto l’autonomia della magistratura?

- Il resto credo raggiunga il livello massimo assoluto. Di andare oltre non v'è possibilità alcuna. Dopo aver definito fascista Berlusconi, Meloni, il cane, il gatto e la mosca mora, ora Rep si prende la briga di spiegarci che il sangue è fascista. Giuro. Scrive Chiara Valerio: “Non mi viene in mente niente di più fascista del sangue. Il sangue che stabilisce parentele, gerarchie, eredità, tradizioni”. Fascista. Il sangue fascista. Non so come commentare.

- Dice Stefano Bonaccini che a luglio farà una convention per creare “un’area politico culturale” che però non sarà una corrente del Pd. Sì, ciaone. La supercazzola è servita.

- Nessuno ne parla, però vorrei farvi notare che ieri la Corte dei Conti dell’Ue ha messo nero su bianco quello che molti denunciano da tempo. Ovvero che con questa corsa alle auto elettriche di fatto l’Europa si sta suicidando. Dicono i magistrati contabili: rischiamo di perdere la sfida delle batterie. Da una parte la Cina è avanti anni luce, dall’altra gli Usa stanno regalando miliardi alle aziende per andare ad aprire lì le gigafactory. Risultato: ci diamo la zappa sui piedi. Geni (del male).

- Quando si dice il contrappasso: muore Silvio Berlusconi, riceve gli onori dei funerali di Stato e pochi giorni dopo Piercamillo Davigo viene condannato a 1 anno e 3 mesi di carcere. La cronaca politica sa essere impietosa.

- Ps: a differenza della cultura giustizialista in cui ha sguazzato Davigo, chi scrive lo ritiene innocente fino a terzo grado di giudizio.

- Secondo Leoluca Orlando presto i maggiorenti del Pd potrebbero silurare Elly Schlein. Devo dire che dopo il vuoto cosmico delle parole a vanvera dette ieri in direzione la cosa non mi sorprenderebbe. Non è che il Pd non ha una linea: è che quando Elly la spiega non si capisce una mazza.

- Dopo aver citato Diodato, Daniele Silvestri Niccolò Fabi, manco fosse Festivalbar invece della direzione Pd, oggi mi sono rivisto il video in cui Elly Schlein canta la sigla di Occhi di gatto. Magico.

- “Abbiamo sgonfiato gli pneumatici di 70 Suv nella città di Bologna senza arrecare alcun danno alle vetture”. Lo fa sapere un gruppo ambientalista. L’accusa è sempre la solita: le auto di lusso inquinano e “compromettono la vita delle persone”. C’è da dire che questi ambientalisti sanno come farsi odiare e hanno trovato il modo migliore per distruggere la battaglia per l’ambiente: se continuano così tra 5 anni tutto il mondo sarà contrario alle proteste green.