"La tariffa aumenta di 8 euro". Spunta la nuova truffa svuota conto: ecco come smascherarla

I truffatori seriali sono pronti a tutto pur di ottenere denaro o dati sensibili dalle loro vittime, e recentemente sta circolando via smartphone una nuova frode che sfrutta addirittura il nome di Vodafone, tirata in ballo senza avere alcuna responsabilità nella faccenda. Purtroppo in molti cadono nel tranello proprio perché convinti dal nome della famosa compagnia telefonica.

Secondo quanto riferito sino ad ora dalle autorità competenti, alcuni malviventi stanno telefonando alle persone spacciandosi per operatori di call center. Il loro scopo sarebbe quello di avvisare gli utenti di Vodafone che la compagnia aumenterà la tariffa mensile di 8 euro dopo la fusione con Fastweb.

Chiaramente i truffatori hanno deciso di sfruttare l'occasione dopo che è stato dato l'annuncio, a inizio mese, dell'acquisizione di Vodafone da parte di Swisscom, proprietaria di Fastweb. Avvalendosi di questa notizia vera, i criminali riescono ad acquisire credibilità davanti alle potenziali vittime, e purtroppo molti cadono nella trappola. Appresa la situazione, Vodafone ha immediatamente smentito l'aumento dei prezzi, mettendo in guardia i suoi utenti.

Purtroppo pare siano stati in molti a ricevere la telefonata del finto call center e ad essere stati ingannati. Dopo aver comunicato l'aumento della tariffa, il falso operatore Vodafone propone al cliente una nuova offerta, invitandolo ad aggiornare il contratto. In realtà tutto ciò serve solo a impossessarsi dei dati sensibili della vittima, dal nome alle coordinate bancarie. In pochi passaggi, il malvivente è in grado di svuotare un intero conto.

Da parte sua Vodafone ha esortato i suoi clienti a non cedere mai i dati sensibili. Lo stesso consiglio che viene dato anche dalle forze dell'ordine competenti. Mai fornire informazioni sensibili, specialmente a chi chiama da numeri sconosciuti o anonimi.

In caso di dubbio, sempre meglio chiedere chiarimenti alla fonte, in questo caso alla Vodafone, provvedendo noi a contattare il servizio clienti. Un altra cosa da fare è quella di, per poil'episodio alle autorità competenti.