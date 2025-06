Ecco i sette errori da evitare quando si fa il bucato

Ascolta ora 00:00 00:00

Fare il bucato può sembrare un gesto quotidiano e senza complicazioni, ma non sempre viene eseguito nel modo corretto. Alcuni errori, spesso sottovalutati, possono ridurre l’efficacia del lavaggio, danneggiare i tessuti o addirittura compromettere il buon funzionamento della lavatrice nel tempo. Come capire se stiamo davvero lavando i nostri vestiti nel modo giusto? Ecco sette errori comuni – e spesso insospettabili – da evitare per mantenere abiti e lavatrice in perfette condizioni.

Usare troppo detersivo

Usare più detersivo del necessario non significa ottenere un bucato più pulito; anzi, può avere l’effetto opposto. Come capirlo? Se i vestiti risultano rigidi al tatto, presentano macchie bianche o residui di schiuma, oppure se l’oblò della lavatrice emana un odore sgradevole, sono chiari segnali di un eccesso di detersivo che compromette il risultato del lavaggio.

Caricare troppo il cestello

Un cestello troppo pieno compromette l’efficacia del lavaggio: i vestiti non hanno spazio per muoversi liberamente, e di conseguenza non vengono puliti a fondo. Inoltre, il sovraccarico può mettere sotto stress il motore, causando usura precoce e potenziali guasti. Per garantire un lavaggio efficiente e preservare la durata della lavatrice, è fondamentale rispettare le indicazioni del produttore sulla capacità massima del carico.

Non fare manutenzione

La guarnizione della lavatrice dovrebbe essere pulita regolarmente, idealmente quattro o cinque volte all’anno, per evitare accumuli di sporco e muffa. Anche il tubo di scarico necessita di una pulizia periodica, almeno un paio di volte l’anno, per garantire il corretto funzionamento della macchina.

La posizione della lavatrice

La lavatrice va sempre posizionata su una superficie stabile e perfettamente piana. Se il pavimento non è livellato, è consigliabile utilizzare dei supporti in legno o plastica per assicurarne il corretto equilibrio e prevenire vibrazioni o danni durante il funzionamento.

Attenzione alle etichette

È fondamentale leggere sempre le etichette dei capi e seguire le indicazioni fornite dal produttore. Questo semplice accorgimento aiuta a preservare la qualità dei vestiti nel tempo e contribuisce anche a mantenere la lavatrice in buone condizioni.

Strofinare troppo i vestiti

In caso di macchie ostinate, è necessario smacchiare i vestiti ma mai strofinarli con troppa forza. Questa operazione finirà per danneggiare le fibre.

Non chiudere le cerniere

Lasciare cerniere e bottoni aperti durante il lavaggio può causare danni sia ai capi che alla lavatrice. Le zip non chiuse possono graffiare il cestello, mentre i bottoni rischiano di incastrarsi nei fori del tamburo o impigliarsi nei tessuti, provocando strappi e sfilacciature. Per evitare problemi, è sempre buona norma chiudere cerniere e bottoni prima di inserire i vestiti in lavatrice: un piccolo gesto che protegge il bucato e preserva l’integrità dell’elettrodomestico.



Altri errori comuni:

Non usare un detersivo adatto : Alcuni detersivi possono rovinare i vestiti.

: Alcuni detersivi possono rovinare i vestiti. Lavare a temperature troppo alte: Alcuni capi possono essere rovinati se lavati a temperature troppo alte.

E i calzini...

Un consiglio utile, anche se spesso trascurato, riguarda il modo in cui si inseriscono i calzini in lavatrice.

Per motivi pratici, è bene mescolarli agli altri capi e posizionarli per primi nel cestello, spingendoli il più possibile. In questo modo si riduce il rischio che si spostino verso la guarnizione in gomma dell’oblò, dove potrebbero restare intrappolati e non essere lavati correttamente.