“Ti distruggo, devi sognarmi di notte”. Rita De Crescenzo minaccia il deputato Borrelli

La protesta degli ormeggiatori che continuano a manifestare per chiedere le concessioni è passata in secondo piano. A rubare la scena, come spesso accade, ci ha pensato la tiktoker Rita De Crescenzo e il suo personalissimo diverbio con il deputato Francesco Emilio Borrelli. Non è la prima volta che i due si scontrano anche aspramente, ma in questa occasione l’influencer ha deciso di abbandonare qualsiasi freno. Sono partiti insulti gratuiti e minacce gravissime.

L’unica “colpa” del deputato è quella di avere partecipato al sit-in insieme agli ormeggiatori di Napoli. Ma non solo. Borrelli evidenzia la sequenza di abusi e illegalità di cui gli ormeggiatori, compresa la famiglia della tiktoker, si sarebbero macchiati negli anni per allargare i campi boa e aumentare gli introiti. “La Capitaneria e l’Autorità Portuale non devono cedere ad alcuna forma di intimidazione. Le concessioni devono essere assegnate esclusivamente attraverso bandi pubblici e trasparenti, a società pulite. Nessuna concessione deve essere rilasciata a chi ha realizzato approdi abusivi o commesso illeciti”, ha dichiarato Borrelli.

Insomma, una scelta politica che ha scatenato la reazione fuori misura della nota influencer campana ormai nota alle cronache. “Devo essere il tuo incubo. È venuto il momento che sia io a distruggere te”, ha replicato la De Crescenzo con un video postato su Tik Tok, la piattaforma dove ha più seguito. "Devo essere il tuo incubo, mi devi sognare anche di notte – dice in un video – non te la faccio passare, è arrivata l'ora che ti distrugga io. minacce dirette. Altro che brave persone che hanno imparato dagli errori del passato".