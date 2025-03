Ti ha chiamato un numero privato? Ecco cosa fare per capire di chi si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Capita sempre più spesso di ricevere telefonate da un numero privato. Del resto, si tratta di una procedura molto semplice, alla portata di tutti. Ad oggi, infatti, esistono delle vere e proprie funzioni negli smartphone che consentono di telefonare in anonimo. Oppure si può ricorrere al metodo del codice #31# da digitare prima del numero.

Per fortuna esistono diverse applicazioni che permettono di risalire all'identità di chi chiama, aiutandoci a fare chiarezza. In alcuni casi sono applicazioni gratuite, in altri c'è da versare una determinata cifra per sottoscrivere un abbonamento.

Whooming

Una delle applicazioni più conosciute e utilizzate è Whooming. Per ottenerla basta registrarsi al sito e poi scaricare l'app sul proprio dispositivo, così da sfruttare le sue potenzialità. Whooming riesce a intercettare i numeri privati: è sufficiente, in caso di telefonata, deviarla sui suoi server. L'applicazione ci mostrerà il numero reale in chiaro.

Per avere la possibilità di vedere il numero completo, però, è necessario sottoscrivere un abbonamento gratuito che va dai 12 euro per un mese, ai 30 per sei mesi, fino ai 50 euro per un anno.

Hiya

Altra app molto utilizzata è Hiya, che oltre a tutelarci dalle chiamate anonime, consente anche di bloccare lo spam, contrastando le truffe. Hiya si avvale di un database, grazie al quale rintraccia il numero anonimo, se presente. Questa applicazione, infatti, non ci permette di vedere il numero in chiaro: può servirsi solo della banca dati ottenuta mediante le segnalazioni di altri utenti, e ci informa nel caso in cui il numero che sta chiamando risulti fra i sospetti.

Per ottenere l'app è necessario registrarsi e scaricarla, consentendole poi l'accesso alle telefonate che riceviamo. Esiste una versione gratuita, che permette il blocco dello spam e la segnalazione delle chiamate sospette, e una premium, con funzionalità avanzate, fra cui l'accesso a un database più ampio.

Truecaller

Sulla stessa linea di Hiya, e forse più conosciuta, abbiamo Truecaller. Per avere questa app bisogna registrarsi, così da scaricare la versione per Android o iOS. Truecaller blocca lo spam e riconosce i numeri anonimi grazie un enorme database globale costituito dai numeriu segnalati dagli utenti nel corso del tempo.

Una volta scaricata sul proprio dispositivo, l'applicazione deve avere l'accesso ai nostri contatti, ed è necessario attivare l'identificazione delle telefonate attraverso le impostazioni. Ogni volta che riceveremo una telefonata, Truecaller mostrerà il numero, anche se non è presente nella nostra rubrica. È possibile usufruire di una versione gratuita, tenendo però conto che ci saranno annunci pubblicitari.

Override

Un ultimo metodo è quello fornito da Override. Override può essere attivato dagli operatori telefonici, come TIM o Vodafone, ma solo in caso di problemi conclamati, come minacce, molestie o indagini. Bisogna quindi procedere prima con una denuncia presso le forze dell'ordine, e queste decideranno come procedere, chiedendo di attivare la funzione.

Il servizio è quindi garantito per un limite di tempo, durante il quale le telefonate saranno mostrate in chiaro e registrate.

Alcuni operatori chiedono un contributo spese. Vodafone, ad esempio, richiede 26,55 euro più IVA.