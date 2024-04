"Ti porto in Cina..." "No comment", scoppia il caso razzismo ad Affari Tuoi

Scoppia la polemica dopo una puntata di Affari Tuoi, durante la quale una concorrente ha commesso un terribile scivolone rivolgendosi a uno spettatore presente fra il pubblico in studio. Quest'ultimo si è poi sfogato sui social network, accusando la donna di razzismo.

Cosa è successo

La vicenda si è verificata nel corso della trasmissione in onda su Rai 1 e condotta da Amadeus. Anna, concorrente originaria della Basilicata che stava affrontando uno dei giochi insieme alla sorella Agnese, ha avuto uno scambio di battute con uno degli spettatori presenti in studio. Si trattava di Thanat Pagliani, regista thailandese che spesso prende parte al programma, comparendo nel pubblico.

"Se vinco 30mila euro ti porto in Cina" , ha detto scherzosamente la donna, che stava tentando la scalata ai 300mila euro.

Gelo in studio e bruttissima figura, la gaffe è stata da subito evidente, tanto che Amadeus ha subito cercato di mettere una pezza. "In Cina? Ma che ci deve andare a fare in Cina? Lui è thailandese" , è infatti intervenuto il conduttore. Niente da fare. La concorrente ha ulteriormente peggiorato la situazione, aggiungendo: " In Giappone? ".

Un episodio spiacevole, dunque, sul quale è poi voluto ritornare lo spettatore. " Grazie Amadeus che ricordi a tutti gli spettatori che sono thailandese. Su ciò che mi ha detto la signora no comment ", ha commentato su X Thanat Pagliani, riproponendo alcuni secondi della trasmissione in cui avviene lo spiacevole scambio di battute. " In questa signora vedo tanta ignoranza e tanto razzismo. Non fa certo piacere ricevere insulti razzisti sulla Rai davanti a milioni di spettatori ", ha poi aggiunto su Instagram.

La polemica

Sul caso è naturalmente scoppiata la polemica. Sui social non sono mancati i messaggi di biasimo nei confronti della concorrente. " Sinceramente sono contenta che abbiano vinto solo 5 euro. Non solo per l'uscita razzista, ma per l'atteggiamento che hanno avuto durante la puntata. Pure alla fine, sbattendo il pacco in quel modo, così incaz***e. Due cafone ", ha commentato un utente di X. "Ma neanche un minimo di educazione alla fine. Hanno sbattuto quel pacco ed hanno girato le spalle. ha aggiunto un altro, sconcertato.