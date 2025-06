Juve, 50 milioni per la punta: ecco chi è

Ansa

JUVE - Rinnovo del prestito per Kolo Muani e riscatto a 50 milioni

La Juventus sta lavorando intensamente per assicurarsi il proseguimento del rapporto con Randal Kolo Muani, sempre di proprietà del PSG. La trattativa potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 50 milioni di euro. Il club francese, però, avrebbe inserito alcune condizioni per rendere più complicata la cessione, forse per mantenere margini di manovra o per ottenere contropartite. La Juventus vuole chiudere il prima possibile, consapevole che il giocatore rappresenti un rinforzo importante per il reparto offensivo.

MILAN - Theo Hernandez tra sogno Atletico Madrid e tentazioni dall’Arabia Saudita

Il Milan si trova di fronte a un vero e proprio grattacapo per Theo Hernandez. L’interesse dell’Atletico Madrid è noto da tempo, ma negli ultimi giorni si sono intensificate anche le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, che puntano a convincere il terzino con proposte economiche molto vantaggiose. Il Milan, dal canto suo, mantiene una posizione ferma, consapevole del valore del giocatore e intenzionato a non svenderlo. La situazione resta in bilico e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi importanti.

FIORENTINA - Si complica la trattativa per Gudmundsson

Il Genoa continua a chiedere una cifra intorno ai 17 milioni di euro per Albert Gudmundsson, un prezzo considerato alto dalla Fiorentina, alla luce della stagione appena trascorsa. Due importanti club di Premier League sarebbero però alla finestra per il centrocampista islandese, aumentando la concorrenza e la complessità dell’operazione. Il Grifone non sembra disposto a fare sconti: la trattativa resta aperta, ma difficile da chiudere in tempi brevi.

PISA - Si scalda la pista Gilardino per la panchina

Con Filippo Inzaghi pronto a diventare il nuovo allenatore del Palermo, il Pisa deve accelerare per trovare quanto prima un sostituto e per cominciare a programmare la prossima stagione. Ieri la società ha incontrato Alberto Gilardino a Forte dei Marmi: la pista che conduce all'ex tecnico del Genoa in queste ore sembra essere sempre più calda. Le parti potrebbero trovare un accordo sulla base di un contratto annuale, con opzione per il rinnovo legata al raggiungimento dell'obiettivo salvezza.

BOLOGNA - Per l'attacco Sartori pensa a Dzeko e non solo: nel mirino anche Ziyech

Il Bologna non si limita a trattare con Edin Dzeko tra gli svincolati: il ds Sartori sta infatti monitorando anche Hakim Ziyech, centrocampista offensivo con grande esperienza internazionale.

La strategia è quella di cogliere opportunità a costo zero o a basso impatto economico, per rinforzare la squadra senza compromettere l’equilibrio finanziario. Resta da vedere se sarà possibile convincere entrambi i giocatori o se la scelta ricadrà su uno dei due.