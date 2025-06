È matematico

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giorno più bello di un'elezione è sempre quello dopo, Landini, uno che vorrebbe prendersi il Paese, anche se il Paese preferirebbe non prendersi lui, ha detto che «c'è una crisi della democrazia». Vero; ma anche l'autocritica non sta molto bene. Poi ha detto che «da oggi inizia il sindacato di strada»; sì, quella di casa. Bonelli, che è un po' la Mussolini della Sinistra, ha detto che «non è possibile che una democrazia sia ostaggio di una maggioranza», e si capisce tutta la delusione di chi appartiene a un'area politica abituata a governare quando è minoranza. Riccardo Magi, di +Europa, ha proposto invece una riforma per eliminare il quorum; cosa che si potrebbe anche fare senza modificare la Costituzione più bella del mondo. Ma come? Con un referendum? Francesco Boccia da parte sua ha dichiarato che «oggettivamente abbiamo vinto: gli italiani che hanno votato al referendum sono più di quelli che votarono Meloni»; ma avendo convinto Nunzia De Girolamo a sposarlo può farci credere qualsiasi cosa. Lui è di sinistra, lei di destra: comunque vada è come puntare alla roulette sia sul rosso che sul nero - in famiglia uno vince sempre. E poi c'è Elly Schlein, secondo la quale «14 milioni di italiani hanno chiesto un cambiamento»; ma lei vive in un universo armocromistico diverso.

In fondo la Sinistra ha sfiorato il quorum solo di quei 20-21 punti

Gente che la matematica non è il suo forte. E in verità nemmeno la politica.