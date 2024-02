Tik Tok, cosa sono le "leggins legs" e perché la tendenza è stata bandita

I social, si sa, sono uno strumento utilissimo ma il rovescio della medaglia può essere ben peggiore dei suoi benefici: è il caso di Tik Tok dove milioni di giovanissimi in tutto il mondo si rivolgono quotidianamente per vedere le ultime tendenze nella moda e magari ispirarsi a dei modelli cercando di assomigliare il più possibile. Per questo errato criterio, qualche anno fa, si era diffusa una tendenza sbagliata e controproducente per le giovani adolescenti: gambe magrissime, che non si toccano, rappresentavano un canone di bellezza con migliaia di video di minorenni desiderose di sfoggiare i loro leggins e mostrare il "Thig gap", ossia lo "spazio tra le cosce". Negli ultimi tempi questa moda è tornata ma la piattaforma, negli Stati Uniti, ha subito provveduto a bannarla mentre in Italia ancora si trovano contenuti correlati.

Cosa significa "leggins legs"

L'argomento, subito diventato di tendenza, è stato oscurato dopo le migliaia di critiche ricevute per la preoccupazione che potesse incoraggiare immagini corporee negative e incentivare comportamenti associati ai disturbi alimentari. Il termine odierno è "leggins legs", letteralmente "gambe da leggins", i cui requisiti sono sempre gambe magrissime ma rispetto al passato adesso si è aggiunta la tonicità data dal fare sporte e andare in palestra. Con l'hastag in questione ecco la diffusione, a macchia d'olio, di video di giovani donne con fisici snelli e gambe magre che molti commentavano con "gambe perfette".

"Non torniamo a quell'epoca"

Molti utenti hanno iniziato a sottolineare la tendenza a glorificare un tipo di corporatura specifica in un modo che ricordava molto la precedente ossessione dei social media per gli "spazi tra le cosce", il minuscolo spazio che alcune persone hanno sulla parte superiore delle cosce quando stanno con i piedi uniti. " Chiamatemi pazza, ma le gambe da leggings sono solo una versione glorificata dello spazio tra le cosce del 2014 ", ha detto su TikTok l'influencer notsophiesilva in un video che è stato visto più di un milione di volte. " Non torniamo a quel periodo. Se vuoi indossare leggings, indossa leggings. Le tue gambe sono bellissime indossandoli, qualunque cosa accada. I leggings sono leggings e le gambe sono gambe, non abbiamo bisogno di avere un certo tipo di "gambe da leggings'" .

Per fortuna questo e tanti altri esempi hanno avuto una forte risonanza con la totale disapprovazione della tendenza con moltin interventi sulla piattaforma riguardo l'immagine corporea negativa e le insicurezze che essa provoca. Da quel momento l'hashtag virale è stato cancellato dalla piattaforma e il termine di ricerca "leggins legs" adesso reindirizza a risorse per coloro che lottano con disturbi alimentari. TikTok non ha ancora risposto alla richiesta di Abc News di commentare la tendenza.