Tim, problemi in tutta Italia sia su rete fissa e mobile che su servizi internet: cosa sta accadendo

Quella di oggi, lunedì 22 dicembre, è stata una mattinata complicata per i clienti Tim, dal momento che in tutta Italia si sono registrati malfunzionamenti e disservizi di varia natura.
Stando a quanto segnalato dagli utenti sui social e sul portale Downdetector, le prime avvisaglie di un problema generalizzato e diffuso un po' ovunque si sono avute a partire all'incirca dalle ore 10.00. Nel giro di appena mezzora il sito è stato inondato di notifiche di guasti, all'incirca 6mila di diversa natura, dato che c'era chi si lamentava di problematiche sulla linea fissa, chi non riusciva ad accedere a internet e altri che lamentavano la mancanza di segnale su linea mobile.
Un picco che ha continuato a incrementarsi fino a mezzogiorno, quando, almeno così pare dai numeri registrati, sono arrivate "appena" 3.500 segnalazioni. Ciò non significa, pertanto, che i disservizi siano cessati, ma che l'azienda è riuscita a intervenire, almeno in parte, e a limitare i danni. "Roma Nord Ovest continui disservizi da questa mattina intorno alle 11:00 non funziona wi-fi e ho avuto difficoltà anche ad effettuare chiamate da cellulare... Il 187 nemmeno squilla e butta giù. Il 119 idem. Ho segnalato innumerevoli volte il problema. La linea WiFi ogni tanto torna e va via di continuo", denuncia un utente."Un disastro enorme è allucinante", lamenta un altro. "Non va nè linea casa nè linea cellulare, non funziona la segnalazione guasto da sito e da app e non funziona il 187", precisa un cliente.
In qualche zona, come detto, si sono visti dei segnali di miglioramento, ma il fatto che la linea non sia costante alimenta più di qualche timore: "Roma Monti appena tornata connessione - speriamo duri", annuncia unutente. Per il momento la rete internet di casa (col 57% delle segnalazioni), è quella con più problemi, seguita dalla rete fissa (40%) e da quella mobile (appena il 3%). Ancora nessuna comunicazione da parte dell'azienda.