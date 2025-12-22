Tim, problemi in tutta Italia sia su rete fissa e mobile che su servizi internet: cosa sta accadendo

Quella di oggi, lunedì 22 dicembre, è stata una mattinata complicata per i clienti Tim, dal momento che in tutta Italia si sono registrati malfunzionamenti e disservizi di varia natura.

Stando a quanto segnalato dagli utenti sui social e sul portale Downdetector, le prime avvisaglie di un problema generalizzato e diffuso un po' ovunque si sono avute a partire all'incirca dalle ore 10.00. Nel giro di appena mezzora il sito è stato inondato di notifiche di guasti, all'incirca 6mila di diversa natura, dato che c'era chi si lamentava di problematiche sulla linea fissa, chi non riusciva ad accedere a internet e altri che lamentavano la mancanza di segnale su linea mobile.

Un picco che ha continuato a incrementarsi fino a mezzogiorno, quando, almeno così pare dai numeri registrati, sono arrivate "appena" 3.500 segnalazioni. Ciò non significa, pertanto, che i disservizi siano cessati, ma che l'azienda è riuscita a intervenire, almeno in parte, e a limitare i danni. "Roma Nord Ovest continui disservizi da questa mattina intorno alle 11:00 non funziona wi-fi e ho avuto difficoltà anche ad effettuare chiamate da cellulare... Il 187 nemmeno squilla e butta giù. Il 119 idem. Ho segnalato innumerevoli volte il problema. La linea WiFi ogni tanto torna e va via di continuo" , denuncia un utente. "Un disastro enorme è allucinante" , lamenta un altro. "Non va nè linea casa nè linea cellulare, non funziona la segnalazione guasto da sito e da app e non funziona il 187" , precisa un cliente.

In qualche zona, come detto, si sono visti dei segnali di miglioramento, ma il fatto che la linea non sia costante alimenta più di qualche timore: "Roma Monti appena tornata connessione - speriamo duri" , annuncia un

utente. Per il momento la rete internet di casa (col 57% delle segnalazioni), è quella con più problemi, seguita dalla rete fissa (40%) e da quella mobile (appena il 3%). Ancora nessuna comunicazione da parte dell'azienda.