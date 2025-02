“Tirocini nelle navi Ong”. L’ultimo delirio del prof Montanari

Ascolta ora 00:00 00:00

L’ondata pacifista e pro accoglienza ad ogni costo ha travolto perfino le Università Italiane. Nel luogo del sapere l’ideologia entra di diritto nelle aule e ne modifica i comportamenti, le relazioni e, come se non bastasse, lo stesso percorso formativo degli studenti. È proprio in nome di questi presupposti che il Senato accademico dell’Università per Stranieri di Siena ha deciso di non rinnovare la convenzione di tirocinio e orientamento con la Marina Militare, in scadenza a maggio.

L’Università capitanata dal prof rosso per eccellenza, Tomaso Montanari, ha ritenuto di non includere nell’offerta di tirocini dell’Ateneo la presenza a bordo delle navi militari italiane nell’ambito delle esercitazioni "Mare aperto" in collaborazione con la Nato. Insomma, i ragazzi non potranno fare questa esperienza lavorativa tendente, sempre secondo la logica della sinistra, a un’idea di militarizzazione costante. Al suo posto, e qui si passa alla farsa, si è preferito rafforzare “ percorsi alternativi, come quelli con le Organizzazioni non governative operanti nello stesso teatro mediterraneo” .

La dottrina rossa al suo meglio: si passa dalle Navi della Marina alle Ong che da diversi anni sono portate sul palmo della mano dall’intera gauche mediatica. Ma non solo. In più, spiegano le studentesse: "L’Università ha già attivato collaborazioni con l’ONG Emergency e, durante il Senato Accademico, è stata avanzata la proposta di un accordo con Medici Senza Frontiere Italia Onlus per sviluppare attività e progetti di ricerca congiunti".

"La decisione è motivata dal recente, ed evidente, cambiamento del clima politico e civile - si legge nella nota stampa dell’Università -. L’insistenza di una retorica nazionalista e militarista inedita nella storia dell’Italia costituzionale; la militarizzazione crescente di scuola e università; la preoccupazione per un orientamento della Nato in direzione diversa da quella costruzione di ‘pace e giustizia tra le nazioni’ che l’articolo 11 mette come condizione per la cessione di sovranità alle organizzazioni internazionali non possono sfuggire ad un Ateneo internazionale" . Così in una nota l’Ateneo prova a spiegare la virata pacifista.

Poco importa se il progetto “Mare Aperto”, al netto di quanto sostenuto, riesce a coinvolgere già 6.000 militari di diversi Paesi tra esponenti dell’Esercito, Carabinieri e tanto altro personale proveniente da altrettanti istituti di ricerca.