Traffico, si prepara un weekend da bollino rosso: ecco cosa c'è da sapere

Per chi intende mettersi in viaggio nel prossimo weekend si preparano giornate con traffico da bollino rosso. Stando alle ultime informazioni pervenute, infatti, le principali strade del Paese dirette a località di mare, o montagna, saranno soggette a importanti rallentamenti.

Occhio dunque, a partire dal pomeriggio di venerdì. I rallentamenti insisteranno poi nella giornata di sabato, fino a domenica mattina. I rientri si concenteranno poi nel pomeriggio di domenica, e poi nella mattinata di lunedì, come previsto.

Saranno addirittura peggiori i primi due sabati di agosto, quando il bollino da rosso diventerà nero. I rientri, in questo caso, si concentreranno nei pomeriggi del 3 e del 10 agosto, e nei lunedì mattina del 4 e dell'11 agosto. Si tratta di fasce orarie particolari, dove i rallentamenti saranno evidenti, con code molto lunghe.

Una delle giornate più difficili dal punto di vista del traffico sarà quella di giovedì 14 agosto, quando le partenze saranno numerose. Anche la giornata del 15 agosto, con vari spostamenti per gite e fughe al mare, sarà impegnativa.

Le strade in cui c'è maggior rischio di formazione di lunghe code sono l'A1 Milano-Napoli (attenzione al tratto Milano-Bologna e Firenze sud-Roma), la A14 Adriatica (Bologna-Ancona e Pescara-Bari), la A4 Torino-Trieste, la A22 del Brennero, la A10 Genova-Ventimiglia e la A3 Napoli-Salerno. File consistenti sono previste anche sulla SS16 Adriatica, oltre che in alcune strade statali che attraversano Liguria, Toscana e Puglia.

Per chi sceglierà di spostarsi nei giorni indicati, evitare del tutto le file sarà un'impresa impossibile. Tuttavia è consigliabile escludere i seguenti orari. Meglio non mettersi in auto il pomeriggio e la sera di venerdì, per la precisione dalle 14 alle 22. Da evitare categoricamente, invece, la giornata di sabato, specie dalle 6 alle 16. Altra fascia oraria da escludere è quella della domenica mattina, dalle 7 alle 12. Per quanto riguarda il rientro, meglio evitare la domenica pomeriggio, dalla 16 alle 22, e il lunedì mattina, dalle 7 alle 10.

Fra le giornate da bollino rientrano anche quelle del 2 e del 9 agosto, quando si prevedono intensi spostamenti, e la domenica del 17, quando comincerà il grande rientro. Attenzione anche alle giornate del 31 agosto e del primo settembre.