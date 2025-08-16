Tragedia nell’Adda, 20enne muore dopo un tuffo: cosa è successo

Un altro giovane ha perso la vita nelle acque del fiume Adda. Un ragazzo di 20 anni è morto oggi pomeriggio dopo essersi tuffato nel fiume a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, senza più riemergere.
L'intervento dei Vigili del Fuoco
Il corpo del giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme all’elisoccorso. Quando è stato riportato a riva, il ragazzo era privo di sensi. I tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario sono stati purtroppo inutili.
Il secondo decesso
Si tratta della seconda tragedia in due giorni nel tratto lodigiano dell’Adda. Solo ieri un sedicenne è deceduto in ospedale dopo essersi tuffato a Merlino, a circa 30 chilometri di distanza dal luogo della tragedia odierna.
Le autorità locali, ancora una volta, richiamano alla massimaprudenza: il fiume può nascondere insidie anche per i nuotatori più esperti, a causa delle correnti, dei fondali irregolari e della scarsa visibilità. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.