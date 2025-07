Trasporto farmaci via drone: a Varese un test per il futuro della sanità aerea

Un drone partito dall’elisuperficie dell’Ospedale di Circolo di Varese ha simulato con successo il trasporto di materiale medico dalla Cargo City dell’aeroporto di Milano Malpensa, completando un volo fino al lago di Varese per poi rientrare al punto di partenza. È il primo test del genere nell’ambito del progetto europeo U-ELCOME (U-space European COMmon dEpLoyment), co-finanziato dal programma europeo CEF – Connecting Europe Facility.

L’iniziativa vede coinvolti SEA Aeroporti di Milano, il Comune di Varese e ASST Sette Laghi, con l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto di farmaci e materiale sanitario in modo rapido, sicuro ed ecologico, grazie all’impiego di droni elettrici ad ala fissa a lunga autonomia.

Una nuova frontiera della mobilità sanitaria

Il test, coordinato da EUROCONTROL e realizzato all’interno della Sandbox di Milano, un ambiente sperimentale supportato da ENAC, ha permesso di verificare la fattibilità di una logistica aerea leggera, sostenibile e tecnologicamente avanzata. " Questo ulteriore test ha rappresentato un significativo passo avanti " – ha dichiarato Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA – " funzionale all’implementazione di un servizio stabile di trasporto di materiale medico tra Malpensa e l’Ospedale di Varese ".

Sanità più veloce, sostenibile e interconnessa

L’obiettivo del progetto è ottimizzare i tempi di consegna di farmaci e dispositivi urgenti, riducendo allo stesso tempo le emissioni di CO₂ e contribuendo alla decarbonizzazione del settore sanitario. " Il trasporto aereo urbano rappresenta una nuova sfida che Varese ha accolto con convinzione " – hanno dichiarato il sindaco Davide Galimberti e il consigliere Guido Bonoldi – " per migliorare la risposta alle emergenze sanitarie e creare connessioni più rapide ed ecologiche tra territori ".

Innovazione al servizio della salute

Soddisfazione anche da parte della sanità varesina. " Siamo onorati di essere stati scelti come partner in un progetto che guarda al futuro della medicina " – ha detto Giuseppe Micale, Direttore Generale di ASST Sette Laghi – " e che dimostra come l’innovazione sia possibile solo quando competenza clinica e visione strategica lavorano insieme ".

Una rete di partner per volare alto

Il progetto U-ELCOME si sviluppa in collaborazione con importanti attori del settore aerospaziale e tecnologico: ENAV, D-flight, EuroUSC Italia, Telespazio, TECHNO nuovo sistema di mobilità.