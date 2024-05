Le tre cose da non fare mai in aereo: i consigli da seguire durante il volo

Con l'abbattimento dei costi dei voli, specie rispetto a qualche anno fa, ormai l'aereo è da tempo diventato il mezzo privilegiato per gli spostamenti dei vacanzieri di tutto il mondo.

Abituati a viaggiare e ad affrontare le varie fasi in cui si suddivide l'intera esperienza, a partire dalla scelta del vettore e dalla prenotazione online fino ad arrivare allo sbarco e al ritiro del proprio bagaglio, i passeggeri dovrebbero aver acquisito una certa familiarità con tutte le operazioni da compiere in ogni frangente, eppure, ciò nonostante, in tanti continuano a mantenere delle cattive abitudini difficili da debellare.

A rivelarlo attraverso Tik Tok, tramite un video diventato virale sui social media nelle ultime ore, è Ale, un'hostess che, nonostante la giovane età, può vantare già un'esperienza decennale. La ragazza elargisce ai suoi followers tre consigli di fondamentale importanza, rivelando cosa è bene non fare mai durante un volo, dato che spesso e volentieri si tratta di modi di comportarsi che possono impedire di incappare in problemi di una certa rilevanza.

"Il primo suggerimento che posso darvi" , spiega l'hostess, "è quello di non addormentarvi prima del decollo dell'aereo" . È più che comprensibile che quando si sale a bordo, dopo tutta la trafila del viaggio per raggiungere l'aeroporto, i controlli e le file interminabili in piedi, il passeggero si senta decisamente sfinito e il suo unico desiderio sia " quello di cadere il più presto possibile in un sonno profondo ".

Eppure è sempre consigliabile evitarte di dormire prima del decollo, e questo fondamentalmente per due motivi. Il primo è quello di evitare ripercussioni alle orecchie, ovvero il cosiddetto "barotrauma", una lesione ai tessuti causata dal mancato equilibrio tra la pressione dell'aria contenuta in una cavità corporea, come l'orecchio medio, e quella dell'ambiente circostante, che varia proprio col cambio di quota in volo. La seconda e ancora più importante motivazione è che le fasi di decollo sono sempre quelle più delicate e potenzialmente pericolose, per cui bisogna restare vigili: " Devi essere sveglio in caso di emergenza, se ci dovesse essere un'evacuazione ", spiega infatti l'hostess.

Il secondo suggerimento è quello di "non consumare il proprio alcol a bordo" : il personale di volo, infatti, ha anche il compito di assicurarsi che i passeggeri bevano in modo responsabile, e per far questo deve essere sempre a conoscenza della quantità di alcolici ingeriti, un dato che sfugge nel caso in cui si consumi alcol all'insaputa di hostess e stewards.

Terzo e ultimo consiglio, che può apparire banale

ma che evidentemente non lo è se la ragazza lo inserisce tra quelli fondamentali, è quello di evitare di togliersi lein aereo e di camminare scalzi, una pratica scorretta e fortemente antigienica.