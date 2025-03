Tre euro, un click e 88 milioni al SuperEnalotto: la fortuna si chiama Quick Pick

Ascolta ora 00:00 00:00

Wow, spende 3 euro al SuperEnalotto e vince 88 milioni. È successo a Roma, alla Giustiniana, nella rivendita del “Marco’s bar”, che tra l’altro non sa chi sia il vincitore ma dice «Se ci facesse un regalo saremmo felici…». Però non è tanto questo il punto, a parte il barista che sta cercando di capire se è un cliente abituale o meno. Piuttosto si discute sul sistema di vincita, quello chiamato Quick Pick, ossia affidandosi al computer, senza schedina. Ovviamente più alta è la puntata, più aumentano le combinazioni, in questo caso però la puntata era minima. Quindi?

Quindi attenzione a non cadere in errori di valutazione, come sempre quando ci sono in ballo le lotterie, e anche le statistiche. Gli eventi “fortunati” (casuali) generano nel nostro cervello un “oh, potrei averlo fatto io”, e la solita storia delle statistiche. L’elemento nuovo è il computer. Il computer ha “indovinato” la sestina vincente, pur avendoci speso solo 3 euro, quindi con un numero di combinazioni molto basso? Sono sei numeri generati casualmente.

È così che funziona il SuperEnalotto, e quella possibilità resta una 1 su 622 milioni e seicentomila (molto bassa rispetto, per esempio, a quella di essere colpiti da un fulmine). Adesso tutti si metteranno a giocare con il Quick Pick? Guardate che sarebbe stato lo stesso se quei numeri al vincitore glieli avesse dati la nonna, però fate come volete.

In ogni caso almeno, se siete giocatori, con il Quick Pick non dovete stare a perdere tempo nel pensare a quale potrebbe essere la combinazione vincente. Ci pensa il computer. Anzi neppure “ci pensa”: in questo, diciamo, è più furbo.