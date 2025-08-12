Tredicenne sfila in bikini alle selezioni di Miss Italia. Bufera sulla manifestazione

Una tredicenne in bikini e tacchi a spillo sul palco del concorso Miss Mascotte, in Campania, ha scatenato una bufera mediatica e istituzionale. A denunciare il caso è stata Selvaggia Lucarelli, attraverso la sua newsletter Vale Tutto, documentando la partecipazione della minorenne e intervistando l’organizzatore regionale Antonio Contaldo che ha dichiarato: " La ragazzina voleva giocare e l’abbiamo fatta giocare ".

Nel video diventato virale, la ragazzina si presenta così: " Ho 13 anni e gareggio come mascotte. Sono una ragazza determinata e piena di sogni, vorrei fare la modella ", aggiungendo che i social le danno fiducia in sé stessa. Parole che, accompagnate dall’immagine di una giovanissima in abiti da passerella, hanno sollevato un acceso dibattito pubblico sulla sessualizzazione precoce e i limiti dell’esposizione dei minori nel mondo dello spettacolo e dei social.

La reazione di Patrizia Mirigliani

L'intervento della patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, non si è fatto attendere. In un comunicato ufficiale, ha annunciato la revoca immediata dell’incarico ad Antonio Contaldo, esclusivista regionale del concorso per la Campania. " Il titolo di Miss Mascotte è riservato solo alle ragazze di 17 anni – ha precisato Mirigliani – che potranno accedere a Miss Italia l’anno successivo, una volta maggiorenni. Quanto accaduto è inaccettabile ".

La denuncia di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha denunciato una dinamica preoccupante: dietro alla partecipazione della tredicenne, ci sarebbe una famiglia che la spinge nel mondo della moda fin dai 7 anni, con il supporto di un parente che

Una dimensione

in cui le ragazzine vengono precocemente sessualizzate per inseguire la fama online

cura la sua immagine social pubblicando contenuti discutibili. "– ha scritto la giornalista –".