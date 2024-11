Se 17 pannolini fanno impazzire il web. Cosa c'è dietro il trend e perché è diventato virale

Ascolta ora 00:00 00:00

La maternità mette a dura prova sia fisicamente sia psicologicamente, ma non sempre tutto ciò che accade tra le mura domestiche viene raccontato. Così può accadere che i social network diventino il mezzo principale per parlare a un pubblico di sconosciuti e magari sfogarsi per una situazione o un disagio. È quello che ha fatto Hannah Bhiatt, moglie e mamma di due bambini piccoli, che su TikTok ha documentato ciò che accade in una normale giornata con due figli piccolissimi. Per farlo, però, ha toccato un argomento quanto mai delicato: quello dei pannolini sporchi.

Come è nato il fenomeno

Con un sacchetto della spazzatura in mano Hannah Bhiatt ha invitato i suoi follower, inizialmente poco più di 20mila persone, a seguirla nel suo tour in giro per la casa per raccogliere i pannolini sporchi lasciati un po' ovunque: a terra, su un tavolino oppure su un mobile in sala. La testimonianza concreta del caos che si può avere quando ci si deve prendere cura di due bambini sotto i due anni e non si riesce a fare tutto come si dovrebbe. "Non c'è da stupirsi se la mia casa puzza in questo momento ", conclude Hannah nel suo video raccogliendo il diciassettesimo pannolino sporco. Una realtà tutt'altro che perfetta per gli standard dei social e che ha generato una risposta incredibile. Il video, pubblicato a inizio novembre, ha superato sette milioni di visualizzazioni sulla piattaforma cinese, trasformando la storia di Hannah in un fenomeno virale.

Cos'è il trend dei 17 pannolini

In poco meno di una settimana l'hashtag #17diapers è letteralmente decollato su TikTok arrivando a superare quota 25mila contenuti video. Il trend raccoglie centinaia di migliaia di storie di mamme che hanno voluto essere solidali con Hannah e raccontare la loro storia fatta di crisi, depressione post-partum, forza ma anche sconforto. Così i "17 pannolini" sono diventati la metafora di tutto ciò che le mamme non riescono a fare quando scelgono di dare la priorità ai loro figli. " Non ho 17 pannolini, ma piango da sola in macchina, così mia madre e mio marito non possono vedermi", ha raccontato una donna, mentre un'altra ha spiegato: "Io solo 10 pannolini, ma ho ceste di bucato da fare e non so da quanto tempo non mi prendo cura di me". Una condivisione empatica di esperienze che però ha scatenato anche feroci critiche.

Perché fa discutere su TikTok

Il video originale di Hannah è stato giudicato negativamente da molti utenti e anche molte donne, che non si sono ritrovate nella storia dei 17 pannolini. "Non ho mai lasciato un pannolino sporco in giro per casa e ho tre gemelli... buttalo nella spazzatura e lavati le mani dopo, sono sicura che hai un cestino vicino ai tuoi lavandini.

cattivo esempio",

"non ci sono scuse"

Che", ha commentato un'utente, parlando di semplice organizzazione mentre altri hanno definito Hannah un "sostenendo cheper non buttare via i pannolini sporchi lasciandoli in giro. Così, parallelamente ai video di sostegno, sono iniziati a circolare anche video commenti die il fenomeno è dilagato sul web.