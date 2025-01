Truffe al bancomat, basta un pulsante per proteggersi: ecco come

Ascolta ora 00:00 00:00

Prelevare denaro al bancomat è un'operazione da svolgere sempre con la dovuta attenzione, perché il rischio di finire vittima di un furto o di una truffa è sempre dietro l'angolo. Purtroppo nel corso degli anni i criminali si sono sempre più evoluti, riuscendo a realizzare delle frodi davvero ben congegnate. I malviventi puntano ai contanti, ma anche ai dati della carta, che possono essere utilizzati in un secondo momento.

Eppure, malgrado le minacce sempre più opprimenti, ci sono dei trucchi per difendersi. Un pulsante, in particolare, farebbe la differenza, tutelando denaro e informazioni sensibili. Una volta terminata l'operazione presso il terminale della banca, è fortemente consigliato premere il tasto "Annulla". Molti di noi, infatti, tendono a dimenticare di chiudere la sessione attiva sul terminale, una volta ritirato il contante. In questo modo, però, molti dati personali digitati sul sistema rimangono a disposizione di eventuali truffatori.

Una volta terminata l'operazione sullo sportello Atm, è importare premere su "Annulla" prima di andarsene. Se ciò non viene fatto, il sistema potrebbe restare attivo con i nostri dati della carta inseriti e i malviventi potrebbero approfittarne. Non finisce qui. Attenzione a cosa si fa con la ricevuta rilasciata al termine dell'operazione. C'è chi ritira il pezzo di carta, lo appallottola e lo getta via, senza minimamente considerare il fatto che in quella ricevuta c'è il saldo del nostro conto, oltre alla ultime cifre della nostra carta.

Insomma, una volta usufruito del terminale Atm, il consiglio è premere "Annulla" per resettare tutto, e avere cura della ricevuta, stando attenti a dove la smaltiamo dopo averla letta. Le banche, fra l'altro, consigliano di ricorrere alle app per controllare il saldo del conto e i movimenti, evitando di stampare la ricevuta.

Ci sono poi altri accorgimenti da ricordare per tenersi al sicuro da frodi e furti. La prima cosa da fare è scegliere degli sportelli bancomat sicuri, che si trovano in zone frequentate e ben illuminate. Meglio ancora se i terminali si trovano all'interno degli istituti di credito. Prima di inserire la carta nel macchinario, è buona norma controllarsi intorno e verificare lo stato dello stesso terminale per scongiurare la presenza di dispositivi sullo schermo o sulla tastiera che possono clonare la nostra carta o intercettare i nostri dati.

Durante la digitazione del Pin bisogna sempre ricordare di coprire la tastiera con la mano libera. Questo perché non sappiamo se ci siano o meno delle telecamere nascoste.

Da evitare, inoltre, l'aiuto da parte di sconosciuti, che potrebbero approfittare della situazione per avvicinarsi, specie se la vittima è una persona anziana. In caso diinspiegabili, infine, va subito premuto il tasto "Annulla" per poi rivolgersi al personale della banca.