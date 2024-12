Truffe telefoniche in aumento: tutti i prefissi a cui fare attenzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono sempre di più le truffe telefoniche che girano nel nostro Paese, pronte a mietere vittime ignare. Il fenomeno è purtroppo reale, e i malviventi trovano sempre nuovi metodi per evolversi e continuare a raggirare le persone. Eppure ci sono occasioni in cui basterebbe controllare il numero telefonico di chi chiama o invia il messaggio per sapere se ci troviamo o meno di fronte a una minaccia.

Particolare attenzione, ad esempio, dovrebbe essere data ai prefissi. Quando veniamo contattati da un numero con prefisso internazionale, quasi certamente ci troviamo di fronte a un tentativo di raggiro.

I prefissi a cui fare attenzione

Ecco dunque una lista di prefissi da guardare quantomeno con sospetto. Non sempre, ovviamente, questi numeri sono da considerarsi pericolosi, ma le esperienze pregresse hanno dimostrato che spesso sono associati a truffe telefoniche.

+375 (Bielorussia) : Questo prefisso è spesso collegato a quei raggiri in cui la vittima deve richiamare il numero con una tariffa maggiorata;

: Questo prefisso è spesso collegato a quei raggiri in cui la vittima deve richiamare il numero con una tariffa maggiorata; +53 (Cuba): Questo prefisso viene spesso associato a truffe telefoniche internazionali;

Questo prefisso viene spesso associato a truffe telefoniche internazionali; +33 (Francia): Talvolta anche se il prefisso è europeo può essere coinvolto in un raggiro;

Talvolta anche se il prefisso è europeo può essere coinvolto in un raggiro; +383 (Kosovo): A questo prefisso sono collegate truffe che spingono la vittima a richiamare;

A questo prefisso sono collegate truffe che spingono la vittima a richiamare; +371 (Lettonia): Altro prefisso spesso coinvolto in truffe telefoniche internazionali;

Altro prefisso spesso coinvolto in truffe telefoniche internazionali; +218 (Libia): Altro prefisso spesso coinvolto in truffe telefoniche internazionali;

Altro prefisso spesso coinvolto in truffe telefoniche internazionali; +370 (Lituania): Questo prefisso è spesso collegato a quelle truffe che mirano al furto di dati personali;

Questo prefisso è spesso collegato a quelle truffe che mirano al furto di dati personali; +373 (Moldavia): Questo prefisso è spesso collegato a quelle truffe in cui si punta a spaventare la vittima, portandola ad effettuare pagamenti urgenti;

Questo prefisso è spesso collegato a quelle truffe in cui si punta a spaventare la vittima, portandola ad effettuare pagamenti urgenti; +44 (Regno Unito): Considerato un prefisso affidabile, talvolta compare in quelle truffe specializzate nell'impersonificazione;

Considerato un prefisso affidabile, talvolta compare in quelle truffe specializzate nell'impersonificazione; +381 (Serbia): Il prefisso viene usato in quelle truffe telefoniche con possibili costi nascosti;

Il prefisso viene usato in quelle truffe telefoniche con possibili costi nascosti; +27 (Sudafrica): Prefisso spesso associato a frodi e tentativi di furto di informazioni personali;

Prefisso spesso associato a frodi e tentativi di furto di informazioni personali; +255 (Tanzania): Questo prefisso è stato spesso rilevato in quelle truffe che portano a costi onerosi in bolletta;

Questo prefisso è stato spesso rilevato in quelle truffe che portano a costi onerosi in bolletta; +216 (Tunisia): Prefisso frequente quando si tratta del tipo di truffa Wangiri, la truffa dello squillo telefonico;

Prefisso frequente quando si tratta del tipo di truffa Wangiri, la truffa dello squillo telefonico; +563 (Valparaíso): Prefisso che porta a effetturare chiamate a numeri a pagamento;

Prefisso che porta a effetturare chiamate a numeri a pagamento; +678 (Vanuatu): Prefisso che spesso porta a chiamate dai costi esorbitanti.

Come difendersi

Il consiglio principale per salvarsi da questi raggiri è sempre quello di non rispondere. Sarebbe sempre meglio non rispondere a un numero che non conosciamo, specie quando la chiamata arriva da un prefisso internazionale. Se proprio vogliamo essere sicuri, è possibile effettuare un controllo online, dove spesso certi numeri pericolosi sono segnalati. A quel punto si decide se richiamare o no.

Una cosa da non fare mai è quella di cedere i propri dati personali. Questo non deve mai essere fatto, in nessun caso.

Inoltre, come ulteriore difesa,

è possibile utilizzare dellechiamate che provvedano a bloccare i numeri sospetti.

Viene inoltre consigliato di contattare il proprio operatore telefonico in caso di tentativi di truffa.