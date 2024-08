"Ultima Generazione? Non ragionano...". Parla l'ecovandalo "pentito"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'altro lato di Ultima Generazione. Dietro la facciata verde del movimento ultra-ecologista ci sarebbero sfumature differenti e meno marcate, in grado tuttavia di suscitare critiche e ripensamenti anche in chi condivide quegli ideali green. Cesare Paulin, 29 anni, laurea triennale e poi magistrale in Fisica a Milano, ha dato recentemente sfogo a quelle perplessità, motivando così la propria decisione di uscire dal gruppo ambientalista militante, dopo avervi fatto parte. In un'intervista rilasciata al Giorno, il giovane ha offerto la propria testimonianza su Ultima Generazione, accusando anche i vertici del movimento di essere poco inclini all'ascolto e propensi, piuttosto, a calare le loro decisioni dall'alto.

In particolare, Cesare ha raccontato di aver fatto ingresso in Ultima Generazione nel luglio 2022 e di aver inizialmente trovato un contesto favorevole. "Fin da subito si sono presentati accoglienti, con una comunicazione trasparente, hanno cercato di fare gruppo". Poi, però, con il passare del tempo le cose sono iniziate a cambiare. Soprattutto nel momento in cui il giovane ha tentato di discutere con gli organizzatori del movimento sulla necessità di una graduale transizione dal fossile alle energie green. "Ho continuato fino a dicembre 2022, fino a quando ho avuto un incontro con il gruppo strategico per esprimere le mie perplessità scientifiche sulle richieste di Ultima Generazione. Ho detto loro che ci sono alcune problematiche: se togliessi la benzina adesso, per esempio, le gente morirebbe di fame. Siamo dipendenti dai combustibili fossili, non si può dall'oggi al domani proibirne l’uso perché la vita umana dipende da questi", ha testimoniato Paulin, che in passato aveva lavorato al dipartimento dell’Energia del Politecnico di Milano su prototipi di pompe di calore.

"Ho portato l’esempio del nucleare e loro hanno detto che il nucleare non gli piace. Hanno messo la loro personale visione del mondo davanti all'evidenza scientifica anche se loro portano uno scienziato di nome Mark Jacobson che fa questi articoli scientificamente molto criticati dove dice che si possa fare tutto solo con 'earth, wind and solar'...", ha continuato il giovane, rimproverando un atteggiamento oltranzista al gruppo strategico che guida Ultima Generazione. "Pensa che bisognerebbe essere ancor più proibizionisti sui combustibili fossili perché l’importante è trasmettere il messaggio che non si possa mantenere questo sistema. Da un lato capisco che sia importante far capire che i combustibili fossili siano un problema. Il rischio però è che dopo chiedano il Fondo riparazione, inutile per risolvere il problema climatico. Ho provato a esporre le mie idee, ma non ragionano molto con la loro testa e si fidano 'di..'", ha criticato.

E ancora, nell'intervista al Giorno ha rivelato dettagli sull'organizzazione interna del movimento. "Ci sono vari gruppi di lavoro: stampa, social, grafiche, logistica...Uno di questi si chiama gruppo strategico e comanda, sono sempre gli stessi: 5/6 persone. Mi hanno detto che alcuni cominciano a essere infastiditi dal fatto che non si possa entrare. Alcuni cominciano a percepirla come forma di 'dittatura': 'decidete voi per cosa lottiamo, per cosa ci arrestano e noi prendiamo le denunce'...". Così, Paulin ha dato voce a un malcontento che a suo giudizio inizierebbe a serpeggiare all'interno dell'organizzazione che negli ultimi mesi si è resa protagonista di blitz e di atti vandalici in nome dell'ambiente.

Da qui, l'ulteriore critica ai vertici del movimento: "Hanno fatto azioni, ma adesso non le fanno più. Lo trovo sbagliato. Loro hanno dato il via a tutto, si sono presi le loro denunce, però adesso non lo fanno più. Stanno mandando ragazzi molto più giovani di loro a rischiare".