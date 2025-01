Usano ChatGPT per passare un esame all'università. Devono rifarlo tutti: "Impossibile capire chi l'ha usata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono pochi gli studenti che ormai usano ChatGPT per fare ricerche, ma alcuni hanno pensato bene di utilizzarlo per passare un esame all'università come un tempo si faceva nascondendo i bigliettini.

L'esame con ChatGPT

Alcuni dei 362 studenti del corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Ferrara hanno deciso di affidarsi a ChatGPT e altre applicazioni di intelligenza artificiale per superare l'esame di psicobiologia e psicologia che si è svolto il 27 gennaio. L'esame consisteva in una serie di quesiti a risposta multipla da compilare sulla piattaforma “Moduli” di Google, a cui gli studenti potevano accedere direttamente dai propri Pc o tablet. Il 29 gennaio l'amara sorpresa: una doppia comunicazione in cui si annunciava l’annullamento dell’esame.

Nessuno ha compreso bene il perché fino a che non è venuto fuori che una studentessa presente risultava assente durante l'esame. Ma il vero motivo dell'annullamento è stato svelato poco dopo tramite un messaggio: " Care studentesse e cari studenti, in una precedente comunicazione vi avevamo informato dell'annullamento della prova d'esame attribuendolo a problemi tecnici della piattaforma. Tuttavia, a seguito di verifiche interne, è emerso che numerosi partecipanti hanno fatto uso di strumenti esterni, come ChatGPT e altre applicazioni online, per rispondere alle domande ".

Impossibile scoprire i colpevoli

Il vero problema però è sopraggiunto quando si è tentato di risalire ai vari colpevoli, cosa ritenuta assolutamente impossibile da chi invece ha sostenuto l'esame senza aiuti esterni. " Non abbiamo nessun metodo per capire chi ha barato " ha spiegato la professoressa di psicobiologia e psicologia Craighero.

Una volta controllate le prove è emersa una media molto alta, intorno al 28, cosa che unita a qualche

segnalazione da parte degli studenti, ha portato alla decisione di. Una scelta giusta solo in parte, perché chi ha studiato e portato avanti l'esame in maniera corretta dovrà comunque ripeterlo.