Raffiche di vento oltre 220 km/h, fiumi in piena e bufera di neve: è allerta maltempo

È allerta maltempo in tutta Italia. Da nord al centro, si registrano situazioni critiche e disagi per i cittadini. Tra Emilia Romagna e Toscana è allarme per il vento forte, che nel modenese ha raggiunto e superato i 220 km/h al Passo della Croce Arcana valico che unisce i comuni di Fanano (Modena) e di Abetone Cutigliano (Pistoia), uno dei luoghi più ventosi del mondo. Qui, nel 2020, si sono raggiunti i 270 km/h. Da ieri sera il vento soffia fortissimo anche sulla costa adriatica dell'Abruzzo con numerosi interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami danneggiati. Rischio tragedia invece a Spoltore dove un grosso pino è crollato sulla strada in pieno centro cittadino piombando per fortuna sullo spazio tra due abitazioni.

Marina di Pisa, invece, è stata interessata da una mareggiata che ha invaso le strade. Problemi per il maltempo anche in provincia di Lucca: tante le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Il maltempo ha colpito anche il Molise, in particolare l'area di Campobasso, con fortissime raffiche di vento a Bojano, dove sono stati scoperchiati i tetti delle abitazioni e divelti infissi. Il vento ha fatto cadere alberi e trascinato auto. Sono caduti calcinacci e sono stati abbattuti cartelli stradali. Danneggiate, anche pesantemente, diverse automobili in sosta.

Nelle Marche sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco per chiamate relative a disagi causati dal forte vento. In Liguria, nella notte e nelle prime ore della mattina, si sono registrati diversi smottamenti e alberi caduti dovuti al maltempo e al forte vento, in particolare in Val Trebbia e nell'entroterra del Tigullio. Sulla ss 586, nel comune di Borzonasca all'altezza del bivio per Levaggi, una frana ha travolto una pensilina del trasporto pubblico, senza provocare feriti.

Problemi anche nel Nord Italia. In Lombardia questa mattina è stata chiusa la strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" dal km 140 al km 147, all'altezza di Madesimo (SO), per bufera di neve in corso. La statale rimarrà chiusa, per ragioni di sicurezza, fino al miglioramento delle condizioni meteo. È allarme anche per i fiumi in piena in Emilia e in Lombardia: particolarmente attenzionati l'Enza nel parmense, il Taro, il Parma e il Secchia.