"Il verde dei piselli...". Così il fruttivendolo distrugge "l'armocromata" Schlein

Ma Elly Schlein, che si fa intervistare da Vogue e rivela di farsi vestire da un'armocromista da 300 euro l'ora, viene letta dagli operai in fabbrica? Oppure solo in nella via dorata in Montenapoleone a Milano? Domanda lecita, che la redazione di Quarta Repubblica si è posta tanto da spedire un inviato sia alla Dalmine di Bergamo che tra le boutique meneghine per scoprire quello che tutti immaginavano. E cioè che tra gli operai non solo la rivista patinata non è che sia così diffusa, ma soprattutto che molti criticano la strategia comunicativa del neo segretario dem. La distanza tra Pd e mondo del lavoro è enorme, benché colorata.

Alle 5.45 di fronte ai cancelli dell'acciaieria c'è chi definisce l'intervista "sconcertante". "Un segretario del Pd che va su Vogue non la accetto", dice una operaia. Le fa eco un'altra collega: "Penso che una segretaria di un partito di sinistra dovrebbe occuparsi di tematiche più di sinistra". Meno armocromia e più lavoro, per intenderci.

Nel regno del bello, via Montenapoleone a Milano, la pensano ovviamente all'opposto. C'è chi plaude alla scelta ("deve continuare così"), chi ne promuove "l'upgrade" in termini di vestiario e chi - con un briciolo di perfidia - nota: "Va benissimo ma deve valerne la pena - sussurra perfida una signora - questo verde non mette in risalto l'incarnato della persona". Punti di vista.

Ma il succo è proprio questo. Un Pd già rinchiuso nella Ztl, se si presenta a Vogue con l'armocromista a centinaia di euro l'ora rischia di diventare ancor di più il partito delle aree benestanti del Paese. Magari proprio delle zone pedonali, visto che l'auto è meglio non usarla in onore alle politiche green. E tutto il resto? E gli operai? E i lavoratori? E le piccole partite iva o i commercianti? "Io non ho fatto in tempo a leggere Vogue perché mi alzo alle 3.30 del mattino per venire a lavorare" al mercato generale di Milano, spiega un lavoratore di quelli che vede spesso l'alba. E c'è chi scherza: "Anche noi facciamo caso agli abbinamenti di colore: abbiamo il verde dei piselli e dei fagiolini, il rosso delle cipolle e il bianco dell'aglio. Questi sono i colori predominanti in questo momento".

Forse Elly farebbe meglio a seguire l'armocromia del fruttivendolo, anziché i consigli estetici di un'esperta. Fa più sinistra.