Viaggio di Harry a Londra. Incontro segreto tra Re Carlo, William e Camilla per prepararsi all'arrivo del Principe

C'è grande fermento per l'arrivo del Principe Harry in Inghilterra. Il Duca di Sussex è atteso per il 7 luglio, e con lui ci saranno la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet. C'è chi spera in una riappacificazione risolutiva, e chi, invece, teme l'ennesimo disastro. A quanto pare a nutrire dei dubbi su questo viaggio è anche Re Carlo che, secondo indiscrezioni, avrebbe organizzato all'ultimo minuto una cena a porte chiuse. Una sorta di summit d'emergenza per prepararsi all'arrivo del secondogenito.

L'incontro si è tenuto a Edimburgo – ad Holyroodhouse – e vi hanno preso parte i membri anziani della Famiglia Reale. Solo un maggiordomo fidatissimo ha servito i commensali, proprio perché niente trapelasse. Qualche informazione, tuttavia, è giunta ai quotidiani inglesi. Alla cena erano ovviamente presenti Re Carlo e la Regina Camilla. C'era William, che quel giorno era stato ad Aberdeen per un evento. C'erano la Principessa Anna e il Principe Edoardo, fratelli del sovrano. Il risultato? Difficile a dirsi.

Sappiamo che Re Carlo desidera da tempo riavvicinarsi al figlio e rivedere i nipotini. I Sussex avevano chiesto una scorta, ma il sovrano può garantire loro protezione soltanto entro i confini delle residenze reali, ecco perché si era offerto di ospitarli a Buckingham Palace o Sandringham. Offerta, a quanto pare, rifiutata.

Poi c'è William, ai ferri corti col fratello minore. L'erede al trono non sarebbe per nulla intenzionato a incontrare Harry. Non desidera neppure salutarlo. La Principessa Anna sarebbe del suo stesso avviso. Entrambi nutrono forti sospetti nei confronti dei Sussex. Si interrogano sulle ragioni del loro ritorno in Gran Bretagna, e temono altri documentari/libri sulla Famiglia Reale.

Poco entusiasta anche la Regina Camilla, che a sua volta non vorrebbe essere presente all'incontro tra Re Carlo ed Harry, arrivato a definirla "matrigna". Alla fine, a dimostrarsi più diplomatico sarebbe stato il Principe Edoardo, che ha appoggiato Re Carlo.

Una cena trascorsa a parlare di Harry e Meghan, dunque. Al termine del summit sarebbe stato deciso di incontrare i Sussex in privato, a porte chiuse, e con dei testimoni. Magari il segretario privato del Re, Sir Clive Alderton.

Unaper impedire a Harry e Meghan di divulgare il contenuto dell'incontro. Non solo. Meghan non dovrà promuovere il suo brand su suolo britannico. Sarebbe questo l'accordo raggiunto tra Re Carlo e il suo primogenito, il Principe William.