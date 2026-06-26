Harry, Meghan e i figli a Londra: le questioni in sospeso dalla sicurezza all’alloggio

Sembra che Meghan Markle abbia deciso di rimettere piede in Gran Bretagna. Dopo quattro anni, cioè dal funerale della regina Elisabetta, la duchessa starebbe per ritrovare, insieme a Harry, i luoghi e le atmosfere a cui non si sarebbe mai davvero abituata. La vera notizia, però, sarebbe un’altra: i principi Archie e Lilibet Diana potrebbero accompagnare i genitori e, ipotizzano i tabloid, incontrare il loro nonno, Re Carlo III, che sarebbe ansioso di abbracciarli. Non tutta la royal family attenderebbe con gioia la visita di Harry e Meghan: il principe William non avrebbe alcuna intenzione di incontrarli, né tantomeno di perdonare le continue frecciate alla Corona.

Harry e Meghan nel Regno Unito

Il prossimo luglio, riporta il Sun, Harry e Meghan potrebbero tornare insieme nel Regno Unito per partecipare agli eventi legati al countdown dei prossimi Invictus Games, che si terranno a Birmingham dal 10 al 17 luglio 2027. Per l’occasione i duchi avrebbero deciso di portare anche i loro figli, Archie (7 anni) e Lilibet Diana (5 anni). I media si sono lanciati in congetture sulla possibilità che la famiglia incontri Re Carlo e che possa alloggiare in una delle residenze della Corona. In realtà entrambe le questioni sarebbero in via di definizione e l’esito per nulla scontato.

Il Re vedrà i suoi nipoti e Meghan?

Questa è la domanda principale che leggiamo su tutti i tabloid in questi giorni. La risposta non c’è ancora. Stando alle indiscrezioni il sovrano sarebbe felice di incontrare Archie e Lilibet Diana (sono i suoi nipoti, sono dei bambini, quindi si tratta di un sentimento prevedibile). Non è chiaro, invece, cosa pensi dell’opportunità di rivedere la nuora e il figlio. “Sappiamo che [Carlo e Meghan] andavano d’accordo”, ha commentato al Sun l’esperta reale Jennie Bond. “Si è offerto di accompagnarla lungo la navata il giorno del suo matrimonio ed entrambi condividono gusti simili in fatto di letteratura e musica. Quindi [la questione] non riguarda il fatto che non vada d’accordo con Meghan, ma alcune delle cose che lei ha fatto hanno reso la situazione piuttosto tesa”.

Fiducia

Da anni i media sostengono che Sua Maestà non si fiderebbe dei duchi e non intenderebbe rimanere da solo con loro per timore che le sue parole possano diventare materiale per interviste, libri e documentari. Tuttavia appare piuttosto improbabile che il Re decida di incontrare i nipotini senza i loro genitori, alimentando proprio quelle polemiche a cui cerca di sottrarsi per il bene della famiglia e della monarchia.

Una decisione “dannosa”

L’incontro tra Carlo e i Sussex, inoltre, non dipenderebbe solo dalla volontà del monarca, ma anche dall’agenda reale, programmata con mesi, talvolta anni di anticipo. Se ci fossero davvero Archie e Lilibet Diana, però, le cose si complicherebbero. Il Re avrebbe il coraggio di rifiutarsi di vedere i suoi nipoti a causa di Harry e Meghan? Un conto sarebbe sbattere le porte del Palazzo in faccia ai duchi, ben altro discorso sarebbe riservare lo stesso trattamento a due bambini che nulla hanno a che fare con la faida in corso. A tal proposito l’esperta reale Jennie Bond ha commentato ancora al Sun: “Non posso credere che [Carlo] non [incontrerà i principini]. Sarebbe assolutamente dannoso se il Re non trovasse il tempo per vedere i suoi nipoti, che non vede da quattro anni”. Infatti, ricorda il Mirror, l’ultima volta che il sovrano ha trascorso del tempo con i piccoli è stato durante il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, nel giugno 2022. Per la precisione quella rimane, per ora, anche l’unica occasione in cui ha incontrato Lilibet Diana.

“William è furioso”

“Dovrebbero riunirsi tutti”, prosegue Jennie Bond, “sarebbe interessante vedere se ciò contribuirà a superare le ostilità familiari”. Al momento questa sembrerebbe solo una chimera. “Il Re agirà con cautela per evitare di offendere l’altro suo figlio, William”. Al programma Royal Exclusive del Sun il presentatore britannico Mark Dolan ha dichiarato che la decisione di Harry e Meghan di tornare nel Regno avrebbe fatto “infuriare il principe William”. L’erede al trono e la principessa del Galles non sarebbe mai stato neppure sfiorati dal pensiero di perdonare i duchi di Sussex e non avrebbero alcun desiderio di incontrarli.

“Una felice riunione di famiglia”

Sulla stessa lunghezza d’onda di William e Kate sarebbe la regina Camilla, almeno stando a quanto riferito da un insider al tabloid americano National Exminer: “La maggior parte delle volte Camilla si morde la lingua e lascia che sia [William] a fare pressione contro i Sussex. Ma ci sono occasioni in cui parla apertamente e il viaggio di quest'estate è una di quelle”. La fonte ha spiegato: “[Camilla] non vuole stare nella stessa stanza con Meghan, figuriamoci fingere che le cose vadano bene solo perché all’improvviso [i Sussex] vogliono mettere in scena una felice riunione di famiglia”.

“Ne hanno bisogno”

I principi di Galles e la regina Camilla potrebbero aver intuito che la vera ragione del ritorno dei Sussex non sarebbe legata alla pace familiare. “Vogliono tornare nel circolo reale”, ha dichiarato Mark Dolan a Royal Exclusive. “Credo sia un gesto disperato. Meghan è impermeabile alla vergogna”. I duchi starebbero attraversando un momento difficile con i loro affari, per questo vorrebbero “riequilibrare” il loro legame con la monarchia. “Hanno bisogno di essere di nuovo parte della royal family”, ha proseguito Dolan. “Hanno bisogno dell’immagine, dei titoli, dello status, della posizione elevata che ciò garantisce loro, perché al momento abbiamo visto che la popolarità di Meghan sta calando negli Stati Uniti”.

La questione della sicurezza

Il principe Harry ha combattuto a lungo e invano contro l’Home Office per riavere la scorta che gli venne tolta dopo la Megxit. Nel maggio 2025, sottolinea l’Agenzia Ansa, ha perso anche il ricorso relativo alla revoca sul diritto alla security, presentato alla Corte d’Appello di Londra. Per anni il principe ha dichiarato di non sentirsi al sicuro nel Regno Unito. Subito dopo la disfatta del ricorso ha rilasciato un’intervista alla Bbc in cui ha precisato: “A questo punto non riesco a immaginare come potrei riportare mia moglie e i miei figli nel Regno Unito”.

Perché proprio ora?

Nulla è cambiato da maggio 2025. Ormai è il Ministro dell’Interno, come ci ricorda il People, a decidere, di volta in volta, se il duca e la sua famiglia abbiano diritto alla scorta durante i loro viaggi nel regno. In più, sottolinea il Mirror, Harry deve presentare all’Home Office un preavviso di tre mesi per ogni sua visita. Se il Ministero rifiuta le sue richieste, il principe può contare esclusivamente su un servizio di sicurezza privato, non pagato dai contribuenti britannici. Perché, allora, il duca di Sussex avrebbe scelto di riportare la famiglia nel Regno Unito? Cosa gli avrebbe fatto cambiare idea e perché proprio ora? Al momento non c’è una risposta definitiva. Forse il desiderio di una riconciliazione con la famiglia, di far visitare ad Archie e Lilibet Diana i luoghi della sua esistenza potrebbero aver spinto Harry a ripensarci.

Una residenza reale?

Un’altra domanda che molti si sono posti riguarda il luogo in cui Harry, Meghan e i bambini potrebbero alloggiare durante il viaggio nel Regno Unito. Secondo il Mirror e l’Express i duchi potranno restare a Buckingham Palace. Si tratterebbe, però, di una sorta di scelta obbligata: Harry, infatti, starebbe ancora attendendo l’esito della revisione della sua domanda per la security. Preoccupato per l’incolumità della sua famiglia e non potendo rimandare l’organizzazione del viaggio nel Regno Unito il duca avrebbe accettato l’invito di Carlo III a soggiornare nel Palazzo reale. Una fonte vicina al principe, citata dall’Express, ha spiegato: “Sempre più frustrato dall’intero processo, [il duca di Sussex] ha dovuto cambiare la sua posizione. Inizialmente gli era stato detto che la decisione sarebbe stata presa nel giro di poche settimane, invece sono passati più di sei mesi”.

“Sarà sufficiente”.

“Determinato a tornare nel Regno Unito con la sua famiglia per l’evento degli Invictus”, ha aggiunto l’insider, “alla fine [Harry] ha preso la decisione di accettare di accettare l’offerta di stare in una residenza reale, cosa che ritiene sarà sufficiente” per la sicurezza della sua famiglia.

In qualche modo l’invito di Carlo III avrebbe mitigato alcuni dei timori del principe, sebbene, in ogni caso, non chiarisca per quale ragione questi avrebbe scelto di riportare in patria la sua famiglia solo ora e dopo aver dichiarato più volte di non sentirsi al sicuro nel Regno Unito. Le premesse del viaggio dei Sussex non sembrano incoraggianti e chi spera in una rapida riconciliazione con i Windsor potrebbe rimanere deluso.