Vicenza, incidente sulle strisce pedonali. Mamma e figlia di quattro mesi investite: grave 36enne

Tragedia sfiorata nella mattinata di giovedì a Vicenza, dove una donna di 36 anni e la sua bambina di appena quattro mesi sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in via Maganza. L’impatto, violentissimo, ha lasciato la madre in condizioni gravissime, mentre la neonata ha riportato un trauma cranico. Entrambe sono ora ricoverate all’ospedale San Bortolo.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, l’incidente è avvenuto intorno alle 11:30. La donna stava attraversando la carreggiata spingendo la carrozzina, quando un furgoncino Volkswagen Caddy, condotto da un uomo di 76 anni, le ha travolte in pieno. L’urto ha sbalzato la 36enne contro il parabrezza del mezzo, che è stato sfondato, mentre la piccola è stata proiettata fuori dalla carrozzina finendo sull’asfalto.

L’automobilista si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e auto-medica. La mamma è stata trasportata in codice rosso al San Bortolo, dove resta ricoverata in condizioni critiche. La neonata, cosciente e reattiva all’arrivo dei soccorsi, è stata trasferita al pronto soccorso pediatrico in codice giallo: i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, verificando anche la velocità del veicolo al momento dell’impatto e se ci siano state eventuali distrazioni da parte del conducente.

L’intero tratto di via Maganza è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi. La comunità è scossa per l’accaduto e si stringe attorno alla giovane madre e alla sua bambina, nella speranza che entrambe possano superare questo