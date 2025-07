Milano, violenza in metropolitana: picchiato per una maglietta, la scena ripresa e diffusa online

La mattina di domenica 20 luglio 2025, un uomo di 45 anni è stato vittima di una violenta aggressione da parte di due ragazzi presso la stazione Conciliazione della metropolitana M1 a Milano. I due avrebbero tentato di sottrargli la maglietta, caratterizzata dalla lettera "U" del Club Universitario de Deportes, dalla scritta "Milano", dall’anno 2005 e dal numero 18 stampato sul retro. Un terzo giovane ha filmato l’intera scena, che in breve tempo è stata diffusa sui social network, diventando virale.

L’aggressione

Sarebbe avvenuta intorno alle 6:30 del mattino di domenica, sulla banchina della stazione Conciliazione della linea M1 della metropolitana milanese. La vittima, un cittadino peruviano di 45 anni, pare stesse dormendo seduto su una panchina. Un ragazzo ha iniziato a riprendere la scena con lo smartphone. Poco dopo, dal treno appena arrivato, sono scesi due giovani: uno di loro ha fatto un gesto verso chi stava filmando, come a chiedere di aspettare. Dopo essersi guardati intorno, i due si sono avventati sull’uomo, colpendolo con calci e pugni e strattonandolo con violenza.

Un caso non isolato

Un'aggressione di una violenza incredibile solo per portargli via la maglia. Lo scaraventano contro il muro e a terra e continuano a colpirlo sul volto e su tutto il corpo. I due ragazzi, i due aggressori, non sarebbero stati, per il momento identificati. Quello di domenica è solo l'ultima delle aggressioni avvenute in metropolitana Nei giorni scorsi sono stati arrestati altri due giovani perché accusati di aver accoltellato e rapinato un turista americano di 26 anni.

Lo hannoalla gola con un coltello. Il giovane è ancora ricoverato, ma non in pericolo di vita. Anche in questo caso il tutto era statoda un video e diffuso dai social.