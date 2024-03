"Con quel visino puoi fare la escort". Il report choc delle molestie all'università

Le università " non sono luoghi sicuri ", ma posti in cui ci si può imbattere in molestie e violenze. È il dato drammatico che è emerge dal report elaborato da Udu (Unione degli studenti universitari) e presentato alla sala stampa della Camera dei Deputati in occassione della Giornata internazionale della donna, che si celebra quest'oggi. " Si tratta - dice Camilla Piredda, coordinatrice nazionale di Udu - di un problema sistemico, della cultura patriarcale in cui viviamo. È un tema che denunciamo da sempre ma che non ha mai avuto ascolto. Abbiamo ricevuto storie di violenza e molestia da chi l’università l’ha fatta negli Anni ’80: oggi finalmente il problema sta emergendo, grazie anche alle parole di Elena Cecchettin (la sorella di Giulia Cecchettin ndr) che hanno smosso le coscienze e acceso qualcosa ".

I dati del report

Lo scorso 11 febbraio, Udu ha lanciato un'indagine nazionale - "La tua voce conta" - per analizzare il fenomeno delle violenze e molestie all'interno delle università. In meno di un mese sono state raccolte oltre 1500 risposte e 200 testimonianze relative a episodi specifici. I partecipanti hanno indicato un punteggio medio compreso tra lo 0 e il 5 su una scala da 0 a 10. Per il 20,5% degli studenti le università non sono percepiti come luoghi sicuri. Il 34% ha sentito parlare di casi di molestie all'interno degli atenei, il 47% pensa invece che i luoghi in cui si studia non siano abbastanza attrezzati a ricevere o gestire segnalazioni di violenza. Mentre il 23,5% non sa rispondere.

I luoghi meno sicuri

Gli spazi meno sicuri indicati dai partecipanti all'indagine sono: studi dei docenti (37%), nei luoghi di tirocinio (34,7%), negli studentati (32%), nelle aule dove si frequentano le lezioni (17,4%) e nelle biblioteche (12,4%). Ma sono stati segnalati anche altri luoghi (17,4%) come aule studio, spazi esterni all’ateneo, bar, bagni e così via. Tra le figure maggiormente individuate come quelle più inclini a perpetuare molestie ci sono i docenti per il 48%, i compagni di corso per il 47%, i compagni di studentato per il 32% e il personale tecnico amministrativo per il 20%.

Le testimonianze "Con quel visino puoi fare la escort"

Nel report sono riportate centinaia di testimonianze relative a episodi specifici che, rileva l'Udu, restiuiscono " un quadro evidentemente problematico ". " Con quel visino può fare la escort, ci pensi. Guadagnerebbe anche bene ", racconta una studentessa. Un'altra le fa da eco: " Mi piego per firmare il foglio delle presenze dei tirocinanti e il medico tutor fa apprezzamenti non richiesti e allusioni sul volermi vedere piegata altrove ". E ancora: " Sono stata più volte toccata dal mio relatore di tesi durante le correzioni del testo ". Le molestie riguardano sia studenti che studentesse: " La prof che insegna a Infermieristica dà spesso delle pacche sul didietro agli studenti maschi durante i tirocini ".

"Servono presidi negli atenei"