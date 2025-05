Vita da cani

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiediamo scusa al lettore se per una volta non ci occupiamo di frivolezze, come siamo soliti fare, ma di cose serie. Del resto, la cronaca lo impone.

E la cronaca la dobbiamo a Selvaggia Lucarelli, giornalista che innegabilmente ha fiuto; e perdonate la parola «fiuto» visto il tema. Dopo le borsette della Pascale regalate dalla Santanchè siamo al cane della Turci adottato dalla Pascale. Entrambi i casi finiti in liti furibonde. Strano, essendoci di mezzo delle donne.

Comunque. È successo che Paola Turci e Francesca Pascale, sposate nel 2022 e poi divorziate come

due eterosessuali qualunque due anni dopo, si sono accordate su tutto (ville, conti correnti, ospitate in tv, «Io vado dalla Fagnani, tu vai da Geppi Cucciari»), tranne che su una cosa. E cioè sul loro cane che, con raro sforzo di fantasia, hanno chiamato Lupo. Il motivo della discordia, ridotto all'osso (e dàgli..) è che il cane è della Turci, ma è rimasto a casa della Pascale. Ora la Turci lo vuole vedere, ma la Pascale glielo permette solo se lei sta in giardino, senza entrare in casa perché dice la Pascale le visite della Turci potrebbero provocarle «problemi psicologici». Lo capiamo. Tanto più che dopo la separazione da Berlusconi l'altro

cane di famiglia, Dudù, è rimasto nella villa di Marta Fascina. «Sono disperata dice la Pascale -.

La inviterò a C'è posta per te assieme a Dudù».

Tutte che vogliono vedere il cane, insomma. E la cosa, da sostenitori della Pascale e della Turci, la comprendiamo. Ma, da amanti degli animali, ci chiediamo anche se il cane abbia voglia di vedere loro. Bau bau.