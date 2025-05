Ascolta ora 00:00 00:00

Mi spiace non essermi laureata in sociologia o psicologia. Sono solo una professoressa che però... qualche elemento di psicopedagogia l’ha appreso. Quello descritto da D.M. non è «love bombing» ma più semplicemente «voglia di coccole» che ahilui D.M. ha frainteso. La prova? Quando le ha rivelato i suoi sentimenti, pensando fossero ricambiati lei ha risposto: «Ah, non so, ci devo pensare...». Per D.M. è un grande amore e pensa di essere per lei «un passatempo». Come volevasi dimostrare. Ecco l’ennesimo uomo che non sa apprezzare il piacere di fare le coccole e ricoprire qualcuno di attenzioni semplicemente per dimostrare affetto. È davvero tanto difficile da capire? Volete l’ennesima dimostrazione? Lei intuisce che le coccole siano state fraintese, cerca lavoro in un’altra città e si trasferisce. E ovviamente non si fa più sentire. Anche perché un’ulteriore telefonata alimenterebbe nella mente di D.M. l’idea «lei pensa ancora a me!». Questo è proprio ciò che accade anche sui social. Basta un «like» ad un post e l’uomo pensa che la donna stia spasimando per lui. Cari uomini, le coccole sono emozioni: imparate ad apprezzarle!

Cara Marzia, sono certa che D.M. apprezzerà la sua interpretazione dei fatti, tutt’altro che scontata. È vero che spesso gli uomini (anche certe donne però...) si attaccano a un «like» e ci costruiscono sopra una telenovela cilena ma è altrettanto vero che talvolta noi siamo abilissime (più o meno consapevolmente) a innescare fraintendimenti. Là fuori è anche pieno di gente sentimentalmente sadica o spietatamente autoriferita. Per amor di giustizia, poi, devo dire che nella lunghissima lettera (brutalmente mozzata per ragioni di spazio) D.M. spiegava doviziosamente le «torture» amorose inflitte dalla sua bella: gli slanci, le improvvise chiusure, il suo rifarsi viva per poi ritrarsi nuovamente. Il che non confligge affatto con la sua lettura degli eventi ma risulta altrettanto insopportabile per il nostro D.M. innamorato. E oggettivamente lo sarebbe per chiunque di noi.

Gli uomini dovrebbero imparare a dare incondizionatamente (tutti dovremmo) e a comprendere il bisogno di accoglienza delle donne senza necessariamente pretendere qualcosa in cambio. Ma anche le donne dovrebbero sfascinarsi dalla magnifica tentazione di mettere alla prova (a vuoto) il maschio.