Vuoi risparmiare sui biglietti aerei? Ecco come fare

Si avvicina l'estate e molti si preparano a partire per qualche viaggio; è questo il momento di prenotare le mete per la villeggiatura e acquistare, se necessario, i biglietti aerei. In un periodo di caro voli come questo, conoscere qualche trucco per cercare di risparmiare almeno un po' potrebbe aiutare a far calare il costo del viaggio. Si consideri, infatti, che ormai anche le compagnie low-cost non sono più "così economiche" come lo erano un tempo.

Può essere utile, allora, conoscere i consigli forniti da Google, che ha rivelato alcuni segreti per risparmiare appresi grazie allo studio dei dati ottenuti dall'applicazione Google Flights. Le informazioni raccolte nell'arco temporale 2021-2025 dal portale di prenotazione Google Flights hanno permesso a chi si è occupato dell'analisi di ricavere alcuni strategemmi per cercare di avere dei biglietti a prezzo inferiore.

La prima cosa da considerare è il giorno in cui si prenota il biglietto. Non tutti i giorni della settimana sono uguali, e pare che il più economico sia il martedì. A seguire, viene consigliato il lunedì e il mercoledì. Stando a quanto calcolato, prenotando in questi giorni si può avere un risparmio del 13-20%. Meglio non prenotare, invece, di venerdì, sabato e domenica.

Google consiglia poi di sfruttare gli scali. Cambiare aereo durante il tragitto non è comodo, ma, per contro, ci fa risparmiare sul prezzo anche del 25%. Se si è disposti a rinunciare al volo diretto, si può dunque risparmiare. Infine - ma questa è ormai cosa nota ai più - è sempre bene prenotare i voli con anticipo. Secondo Google, i prezzi più convenienti vengono registrati a circa 38 giorni dalla partenza. I periodi festivi, infine, andrebbero evitati.

Un altro consiglio utile è quello di attivare la modalità incognito quando cercano i

voli sul proprio browser, così il sito non registrerà l'interesse di qualcuno per il viaggio e non saranno aumentati i prezzi. Meglio, infine, non recarsi subito sul sito web della compagnia e fare prima una ricerca sul web.