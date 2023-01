"Vuole fondare una nuova religione". Il sospetto sui deliri mistici di Grillo

Guru e un po' santone lo è sempre stato, almeno per quegli ingenui che lo assecondavano pure. Ora però Beppe Grillo sembra fare sul serio (sempre per chi vuole abboccare all'amo). Da qualche tempo a questa parte, infatti, il comico genovese ha inziato a lanciare in rete una serie di messaggi criptici e ammantati di un certo misticismo. Si è trasformato in profeta, tra promesse di rivelazioni e allusioni escatologiche. Così, anche tra i pentastellati, si è fatto strada il dubbio che lo showman stia preparando il terreno per il lancio di una nuova confessione religiosa: l'altrovismo.

Beppe Grillo e l'altrovismo

Di quell'improbabile culto Grillo aveva già fatto menzione nel giugno scorso parlando con i parlamentari del Movimento. A questi ultimi - tra il serio e il faceto - aveva infatti confidato di aver " aderito a una nuova confessione, l'altrovismo ". Da buon provocatore, aveva lanciato il sasso e poi ritratto la mano, così quella boutade era lì per lì caduta nel nulla. Nei giorni scorsi, però, Beppe è tornato a farsi sentire sui social con frasi in apparenza confuse e intrise di ascetismo spicciolo. " Oggi, alle ore 12 del giorno del solstizio d'inverno, l'Elevato ha costituito la Chiesa dell'Altrove. L'atto costitutivo della Chiesa dell'Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni ", aveva scritto Grillo lo scorso 21 dicembre, accompagnando quella fantasticheria con l'immagine di una luce solare che fende la foschia.

I messaggi mistici di Grillo

E due giorni fa il comico ha aggiunto su Instagram: " Il sole ha ripreso ad alzarsi sulla linea dell'orizzonte e molti hanno propositi per l'anno nuovo, che sono di fare o di non fare: fare diete, non rimandare, fare sport, non desistere... Altrove ci si propone di essere o non essere: essere generosi, non essere poveri, essere gentili, non essere saccenti, essere limpidi, non essere falsi ". Molti si sono interrogati su cosa intendesse comunicare il fondatore dei pentastellati e, ridendo, più di qualcuno ha scherzato su quel surreale misticismo da social network. Del resto, hanno ironizzato alcuni suoi simpatizzati, " se ha fondato un partito, perché non potrebbe fondare una religione? ".

Il sondaggio sulla fine del mondo

Nelle scorse ore, poi, sul proprio blog "l'Elevato" ha dato risalto a un recente sondaggio statunitense dal quale si evince che, secondo il 39% degli adulti intervistati, " stiamo vivendo la fine dei tempi ". Chiaramente la rilevazione non ha alcun valore, né significa nulla in quanto basata su mere interpretazioni soggettive della realtà; eppure Grillo ha rilanciato quella notizia anche nelle proprie storie di Instagram. Che sia anche questo un messaggio evocativo?

La gigantesca provocazione