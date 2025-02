Attenzione a WhatsApp, così entrano nel nostro profilo: ecco le tecniche più usate

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp è una piattaforma ormai entrata nel quotidiano di molti, e proprio per questa ragione i cybercriminali la prendono spesso di mira, cercando metodi sempre più insidiosi per impossessarsi dell'account degli utenti, o inviare messaggi truffa. Il furto dell'account è qualcosa di molto ricorrente, tanto che sono moltissime le segnalazioni che arrivano ogni giorno.

Ma come fanno i malviventi ad entrare nei nostri profili, rubando dati e informazioni personali? Le tecniche sono davvero varie. A fornire qualche spiegazione in merito è Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it. " I tentativi di truffa non sono certo una novità, ma gli espedienti utilizzati per perpetrarle sono sempre più raffinati ed evoluti. Non siamo più nell'epoca delle semplici catene di Sant'Antonio o dei link di phishing facili da riconoscere ", dichiara, come riportato da Leggo.it. "Oggi, i truffatori sfruttano il social hacking, cioè manipolano le relazioni personali per estorcere dati o denaro. Questo può avvenire, ad esempio, quando un hacker prende di mira un amico o parente e poi usa l'account compromesso per contattarci e chiedere informazioni sensibili, come il numero della carta di credito oppure ci spinge a cliccare su un link malevolo ", aggiunge.

Per impossessarsi dell'account di un utente, i cybercriminali sono soliti inviare un Sms con codice di verifica, seguito subito dopo da un messaggio WhatsApp spedito da un contatto che la vittima conosce (hackerato in precedenza) per convincerla a inoltrare quel numero in serie. Se l'utente cade nella trappola, e segue tutti i passaggi, finirà col passare il proprio profilo al malvivente, che sequestrerà l'account e potrà farne ciò che vuole, anche chiedere un riscatto. Massimiliano Dona consiglia di attivare subito il pin e la verifica in due passaggi, così da mettersi un po' più al sicuro dai tentativi di furto del profilo.

Fra i tanti tentativi per attirare l'attenzione delle vittime, c'è anche quello della falsa notizia di WhatsApp a pagamento. In sostanza, l'utente riceve un messaggio in cui gli si dice che l'app diventerà a pagamento se non condivide il messaggio con altre persone. Non solo. In altri casi alcuni soggetti hanno ricevuto un messaggio in cui venivano invitati a scaricare una versione non ufficiale dell'applicazione. Cliccando sul link si finisce con l'installare un virus in grado di sottrarre dati.

Occhio anche ai falsi codici sconto. " Spesso riceviamo da conoscenti messaggi che invitano a partecipare a sondaggi o promettono sconti per marche costose ", spiega Dona. "Non cliccate, cancellateli subito e avvisate chi ve li ha mandati: probabilmente il loro account è stato compromesso. Non partecipate, inoltre, a catene di beneficenza su Whatsapp. I pagamenti richiesti nella maggior parte dei casi finiscono nelle tasche dei truffatori e non delle Ong indicate nei messaggi ".

Per nostra fortuna, c'è un modo per capire se ci troviamo di fronte a una truffa. Basta fermarsi un attimo e riflettere prima di fare passi avventati. La prima cosa da fare è proprio l'attenta lettura del messaggio malevolo. Spesso questi messaggi non sono neppure in italiano, ma in lingua straniera.

Oppure sono stati tradotti mediante traduttore automatico e lo si intuisce benissimo. In caso di dubbio, inoltre, è importante chiedere consiglio ad altri, cercare online o rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine.