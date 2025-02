WhatsApp down in tutta Italia e non solo: migliaia di segnalazioni in pochi minuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Problemi all'app di WhatsApp nel corso del pomeriggio di oggi - venerdì 28 febbraio. Nel primo pomeriggio sono cominciate ad arrivare segnalazioni relative a un malfunzionamento della piattaforma di messaggistica che non ha riguardato solo l'Italia ma tanti altre Nazioni.

A quanto pare i problemi si sono avvertiti intorno alle 16.30, quando l'applicazione di messaggistica di Meta si è completamente bloccata, inviando un messaggio di errore. In meno di un'ora sono arrivate migliaia e migliaia di segnalazioni da parte di utenti impossibilitati ad utilizzare l'applicazione. A quanto pare è stato impossibile sia inviare che ricevere dei messaggi. Sul sito Downdetector il 71% delle segnalazioni inviate è stata relativa a problemi della app. " Non funziona più whatsapp i messaggi rimangono con il simbolo dell'orologio ", hanno scritto diversi utenti, in cerca di conferme e di risposte. Si parla di più di 60mila notifiche di malfunzionamento inoltrate in pochissimi minuti.

Il crollo si è avvertito in tutte le principali città italiane, e non solo. Migliaia di segnalazioni sarebbero arrivate anche dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda, segno che deve essersi trattato di un problema abbastanza esteso. Ma non finisce qui. Sembra infatti che siano stati registrati dei problemi anche con Facebook, Messenger e Instagram. Stiamo parlando delle app di messaggistica più usate in tutto il mondo, e questo grosso down ha provocato un certo caos.

Stando a quanto riportato dagli utenti, sulla piattaforma è comparso il messaggio "connessione in corso", e da quel momento in poi non è stato più possibile fare nulla. L'hashtag #whatsappdown è diventato immediatamente di tendenza su "X".

Al momento Meta non ha fatto sapere nulla, non rilasciando alcun comunicato su quanto accaduto.

Non sappiamo, quindi, che cosa abbia portato a questo problema. Intorno alle ore 17.00 le segnalazioni hanno cominciato aed è possibile che nelle prossime ore si ritorno a una situazione di tranquillità.