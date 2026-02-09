WinForLife, vinti 3mila euro al mese per 20 anni

Assegnato il vitalizio numero 479 del Gioco della Rendita. Due vincite da 11mila euro con il SuperEnalotto online: il jackpot arriva a 118,5 milioni.

È stato assegnato il vitalizio numero 479 del Gioco della Rendita nel concorso numero 624 delle ore 18 di venerdì 6 febbraio. La schedina vincente del WinforLife Classico è stata realizzata a Chieti (presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Corso Marrucino, 16). La combinazione vincente della giocata da 2 euro è stata: 4 – 5 – 6 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20. Numerone: 10.



La fortuna non si è fermata solo a Chieti perché anche il SuperEnalotto ha regalato due vincite da 11.004,60 euro realizzate centrando 1 punto 5 con giocate online su Sisal.it. La combinazione vincente è stata: 4 – 7 – 12 – 30 – 69 – 81 – J 41 – SS 67.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 7 febbraio ha assegnato 627.785 vincite.

Continua intanto la caccia al “6” con il Jackpot che arriva a 118,5 milioni di euro, in palio per il concorso di martedì 10 febbraio 2026.