X in tilt: down globale, chat bloccate e sito in down per ore: cos'è successo

Problemi per la piattaforma X, che già dalla serata di ieri sta avendo dei down abbastanza fastidiosi. Le prime segnalazioni risalgono proprio alla serata di venerdì, quando il social ex Twitter ha cominciato a non funzionare più correttamente.

Stando a quanto si evince cercando sulla rete, i problemi di questa giornata - sabato 24 maggio - sono iniziati nel primo pomeriggio, intorno alle 14.00, quando la piattaforma social ha cominciato a manifestare i primi cali. In realtà, però, problemi evidenti ci sono già da ieri, tanto che sul sito Downdetector si trovano messaggi di alcuni utenti a partire dalle 19.00 di venerdì. Altro aspetto degno di nota è il fatto che il malfunzionamento non pare interessare soltanto l'Italia. Il down ha colpito in diversi paesi del mondo. I maggiori problemi sono stati riscontrati nella sezione dei dm di X.

" I dm di X/Twitter sono down da dieci ore ", è quanto scitto da un utente. "I dm di X non funzionano e non mi faranno entrare nella mia chat privata ", ha fatto sapere un altro.

Nella serata di ieri il problema era poi rientrato, tanto che dopo le 22.00 le segnalazioni sono molto diminuite. Quest'oggi, purtroppo, il problema si è ripresentato. Alle 14.41 si sono registrate ben 1.906 segnalazioni. Le città italiane maggiormente interessate sono state Roma, Torino, Venezia, Bologna, Perugia, Napoli e Catania. Negli Stati Uniti, invece, le segnalazioni sono arrivate a 5mila, molte delle quali per via di malfunzionamenti al sito web.

Ancora non si capisce cosa può esseci alla base del down.

delle interruzioni internazionali per alcuni utenti per la seconda volta in una settimana

X, al momento, non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale. Secondo NetBlocks, società che monitora la navigazione in internet, ci sarebbero state "".