Zebra striping method, quando la tendenza social è virtuosa: a cosa serve

Viene dal Regno Unito l'ultima tendenza che apre le porte a un consumo più consapevole dell'alcol. A dare l'esempio, che bere meno e divertirsi è possibile, è la Generazione Z che grazie ai social network ha fatto diventare virale un metodo che limita drasticamente il consumo di alcolici, riduce gli effetti negativi dell'hangover e fa persino bene al portafogli dei giovani britannici. Stiamo parlando dello "zebra striping method", il nuovo trend per bere alcolici che spopola tra gli under 24 ma sta contagiando anche gli adulti.

Cos'è il metodo "zebra striping"

Il metodo prende spunto da una tendenza molto in voga tra i giovani inglesi nel 2023, ovvero il bookending, che consiste nell'iniziare e finire la serata con una bevuta analcolica. Con il passare del tempo, complici piattaforme social come Instagram e TikTok, la moda di limitare il consumo di alcolici - vera piaga tra i giovani del Regno Unito - si è trasformata in un metodo che è ben presto diventato virale e che richiama l'alternanza del bianco e nero del manto delle zebre. Si tratta di alternare una bevanda alcolica a una analcolica (come succhi, acqua o semplicemente drink) durante le serate nei pub o con gli amici. Un modo per ridurre della metà il consumo complessivo di alcol, consentendo un notevole risparmio economico ma non solo.

I benefici del metodo

Grazie al metodo zebra striping i giovani inglesi non solo riescono a dimezzare la quantità di alcol assunto in una serata, ma riducono drasticamente gli effetti indesiderati della sbornia. " Succhi, acqua e drink analcolici diluiscono la concentrazione di alcol nel corpo consentendo a chi beve di riprendersi prima e meglio dagli effetti indesiderati dell'alcol ", assicurano gli esperti. " È la differenza tra svegliarsi sentendosi benissimo e svegliarsi con un senso di confusione e una faccia che sembra un palloncino d'acqua leggermente sgonfio ", ha dichiarato una ragazza inglese, condividendo la sua esperienza di Zebra striping su TikTok.

La diffusione della tendenza

I numeri parlano di un fenomeno in grande ascesa. Secondo quanto riferito dal Guardian, il 78% dei ragazzi inglesi tra 18 e 24 anni alterna bevande alcoliche a drink analcolici durante le uscite al pub o con gli amici. Il 25% degli inglesi adulti sta seguendo il metodo mentre un buon 30% è incuriosito dalla pratica e potrebbe provare lo "zebra striping" prima della fine del 2025.

La nuova moda ideata dalla Gen Z inglese sta già contagiando i giovani americani, che con l'alcol hanno un rapporto contrastante da sempre, ma anche in Spagna, Francia e Italia il metodo sembra trovare terreno fertile e su TikTok si moltiplicano i video, dove si parla del metodo.