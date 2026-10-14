“Dead Pool 2”, Fiorello si scatena: chi finisce nel suo “totomorti”

Il “totomorti” della Rai ha già un sequel. E questa volta a firmarlo è Rosario Fiorello, che ha deciso di trasformare la bufera su Elisa Isoardi in una gag social. Il risultato è un piccolo capolavoro di ironia, con tanto di lavagna, lista di conduttori televisivi e una presa in giro che non risparmia praticamente nessuno. Nemmeno lo stesso showman siciliano.

Tutto nasce da una fotografia pubblicata su Instagram per promuovere il ritorno di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai 1, previsto per domenica 18 ottobre alle 20.30. I due sono sorridenti, apparentemente impegnati in redazione, con la scritta “At work” in sovrimpressione. Ma il dettaglio più interessante è alle loro spalle: una lavagna con la scritta “Dead Pool 2”, evidente riferimento al macabro elenco comparso nei giorni scorsi dietro Elisa Isoardi durante una storia social girata negli studi di “Bar Centrale”.

Una trovata che aveva provocato un putiferio, costringendo la conduttrice alle scuse pubbliche. Fiorello, invece, ha scelto una strada diversa: prendere in giro tutti, trasformando il caso in materiale comico. Sul suo tabellone compaiono tredici nomi, tutti appartenenti al mondo dello spettacolo e della televisione. Ad aprire le danze è Amadeus, seguito da Milo Infante, Marco Liorni, Stefano De Martino, Francesca Fialdini, Silvia Toffanin e Gigi D’Alessio. Poi tocca a Fabrizio Biggio, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e allo stesso Rosario Fiorello. Ma il vero colpo di genio arriva in fondo alla lista, dove Amadeus viene addirittura scomposto in due ulteriori nomi: “Ama” e “Deus”. Evidentemente, uno solo non bastava.

Insomma, nessun pronostico funebre, ma una bella carrellata di colleghi e di amici finiti nel mirino dell’ironia dello showman. Una parodia che riprende la controversa lavagna di “Bar Centrale”, sostituendo agli anziani personaggi celebri una squadra di volti televisivi più che vivi e vegeti. Con il vantaggio, per una volta, di poter ridere del “totomorti” senza doversi preoccupare dei diretti interessati.

Intanto cresce la curiosità per l’appuntamento di domenica sera. Non è ancora chiaro se l’apparizione di Fiorello e Biggio servirà a lanciare un nuovo progetto televisivo, ad annunciare il ritorno de “La Pennicanza” su Radio2 o a preparare qualche altra sorpresa.

Di sicuro, Fiorello ha già trovato il modo di far parlare di sé prima ancora di andare in onda. E soprattutto di trasformare una delle più imbarazzanti polemiche recenti della Rai in una barzelletta. Con buona pace dei colleghi finiti sulla lavagna. E Amadeus, che compare addirittura tre volte, forse farebbe bene a procurarsi un cornetto portafortuna.