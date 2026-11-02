Morta Erminia Manfredi, vedova di Nino: aveva 94 anni. Una vita accanto al grande attore

È morta a 94 anni Erminia Ferrari Manfredi, vedova di Nino Manfredi, uno dei protagonisti più amati del cinema italiano. A comunicare la notizia è stato il figlio Luca, regista e sceneggiatore, con un messaggio pubblicato su Facebook e accompagnato da una fotografia della madre: “Ciao grande ‘Minia’, moglie, madre e donna straordinaria. Sarai sempre nel nostro cuore”. Nata a Taormina il 4 novembre 1931, Erminia avrebbe compiuto 95 anni tra due giorni. Per quasi mezzo secolo è stata al fianco dell’attore, scomparso il 4 giugno 2004, condividendone la vita privata e sostenendone il percorso professionale. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Roberta, Luca e Giovanna.

L’incontro con Nino Manfredi

Prima di diventare la compagna di vita dell’attore, Erminia aveva intrapreso una carriera nel mondo della moda. Dopo aver trascorso parte dell’infanzia e della giovinezza in Libia e in Etiopia, dove il padre lavorava come direttore d’albergo, si era trasferita a Roma. Qui aveva iniziato a lavorare come indossatrice, sfilando anche per importanti maison, tra cui quella di Roberto Capucci. L’incontro destinato a cambiare la sua vita era avvenuto a Milano, durante una cena al ristorante Don Lisander. A conquistarla era stata soprattutto l’ironia di Nino. “Mi fece ridere tutta la sera e mentre io ridevo lui indagava la mia anima”, aveva raccontato ricordando quel primo incontro. Il 14 luglio 1955 i due si erano sposati a Roma, nella chiesa di San Giovanni a Porta Latina. Per l’occasione Erminia aveva indossato un abito bianco disegnato proprio da Capucci. Il loro legame sarebbe durato fino alla morte dell’attore, nonostante le difficoltà e le prove affrontate nel corso degli anni.

La scelta di restare dietro le quinte

Dotata di una bellezza che non passava inosservata, Erminia aveva ricevuto diverse proposte per lavorare come attrice. Alcuni registi avevano tentato di convincerla a comparire sul grande schermo, anche al fianco del marito, ma lei aveva preferito non intraprendere quella strada. Aveva scelto invece di mettere a disposizione la propria creatività lavorando dietro le quinte, come costumista e scenografa. Tra i film ai quali aveva collaborato figurano Il giocattolo, Café Express, Nudo di donna e Spaghetti House. Il suo contributo, tuttavia, non si era limitato all’ambito professionale. Erminia era una presenza importante anche nelle scelte artistiche di Manfredi, che incoraggiava a seguire la propria strada senza cedere alle facili opportunità economiche. Un rapporto fatto di confronto, complicità e sostegno reciproco, con lei spesso lontana dai riflettori ma fondamentale nella vita dell’attore.

I tradimenti, la figlia nata in Bulgaria e un matrimonio durato quasi 50 anni

La loro storia non era stata priva di momenti complicati. Erminia conosceva il carattere del marito e non aveva mai nascosto di essere consapevole delle sue inclinazioni sentimentali. In un’intervista televisiva aveva raccontato con ironia il modo in cui aveva affrontato le infedeltà dell’attore: “Tradimenti? Bisogna imparare a conoscere le persone, ho preso Nino sapendo i suoi limiti, con il pacchetto completo”. E ancora, ricordando le occasioni in cui aveva scoperto le sue scappatelle: “Quando scoprivo il misfatto mi dicevo: vediamo che si inventa stavolta”. Tra gli episodi più delicati ci fu la relazione di Manfredi con una donna bulgara, dalla quale nacque una bambina, Tonia. Fu proprio Erminia a raggiungere la Bulgaria per incontrare la madre della piccola e affrontare una situazione inaspettata. La bambina venne poi riconosciuta dall’attore ed entrò a far parte della sua famiglia.

L’impegno per i malati di SLA

Quando Manfredi fu colpito da un ictus, Erminia gli rimase accanto durante la malattia, condividendo con lui anche i lunghi periodi di ricovero. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2004, si dedicò a custodirne la memoria, diventando un punto di riferimento per le iniziative in suo ricordo. Nel 2021 aveva partecipato alle celebrazioni per il centenario della nascita dell’attore, ricordandone il rigore e la serietà professionale. “Sacrificio, disciplina, coerenza: sono proprio questi i principi che hanno guidato la carriera di Nino”, aveva dichiarato. E aveva aggiunto: “Se fosse ancora qui, sarebbe scoraggiato dalla superficialità, dall’approssimazione e dalla corsa al successo facile”. L’esperienza vissuta durante il ricovero del marito aveva inoltre lasciato in lei una profonda sensibilità verso chi affrontava la malattia. Da qui era nato l’impegno nell’associazione Viva la Vita ODV ETS, dedicata all’assistenza delle persone affette da SLA e dei loro familiari. La loro storia d’amore era arrivata anche sullo schermo con In arte Nino, il film del 2017 diretto dal figlio Luca Manfredi, con Elio Germano nei panni del giovane attore e Miriam Leone in quelli di Erminia. Una pellicola che ha raccontato gli inizi di una relazione destinata a durare quasi cinquant’anni.