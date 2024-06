24 Ore Le Mans, Peugeot nella roulette della pioggia porta entrambe le 9X8 al traguardo

Ascolta ora 00:00 00:00

La pioggia è stata la reale protagonista della 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Per ben sette ore su 24, i piloti hanno dovuto guidare dietro la safety car. Nonostante questo una infinità di incidenti ha portato alla conclusione la gara di molti piloti. Per i Leoni del Team Peugeot TotalEnergies ci sono state diverse piccole escursioni fuoripista e alcuni errori nelle Slow Zone durante la gara. Tuttavia, grazie all'affidabilità della Hypercar 9X8, entrambe le vetture sono arrivate al traguardo, appena fuori dalla zona punti. 11° la #94 dell’equipaggio Resta,Duval, Vandoorne, 12esima la #93 con Vergne, Jensen e Müller. "È stato un meraviglioso weekend alla 24 Ore di Le Mans con un impegno totale da parte dei team,” ha dichiarato Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport. “Anche se non siamo del tutto soddisfatti del risultato finale, si tratta di un risultato onorevole che riflette l'enorme mole di lavoro svolto da tutti i team Peugeot Sport. Abbiamo goduto di un fine settimana impeccabile in termini di affidabilità, che è il primo requisito nelle corse automobilistiche e per i clienti Peugeot. Le nostre auto hanno viaggiato per 24 ore in condizioni incredibilmente impegnative e spietate. Questo risultato è dovuto al duro lavoro e all'attenzione ai dettagli. Vorremmo anche ringraziare tutti i nostri partner che hanno contribuito a questo programma: TotalEnergies, Cap Gemini e gli altri grandi partner". Ad Imola le vetture hanno subite importanti modifiche tecniche. L’introduzione dell’ala posteriore, la diversa sezione delle gomme, l’aereodinamica e la velocità di attacco del motore elettrico, che per il nuovo BOP va in supporto al motore termico a velocità più alta, nonostante abbiano dato maggior stabilità in curva e più velocità in rettilineo hanno bisogno ancora di un po’ di rodaggio. La partecipazione della Peugeot 9X8 alla 24 Ore di Le Mans 2024 non riguarda solo le prestazioni, ma anche la sostenibilità. Peugeot ha infatti posto grande enfasi sull'efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni, in linea con le nuove normative della FIA per le competizioni endurance. L'utilizzo di tecnologie ibride e materiali leggeri è parte integrante della strategia del costruttore francese che ha portato lo sviluppo di vetture da corsa all'avanguardia anche dal punto di vista ecologico. Non a caso, a condividere l’esperienza del campionato Endurance con Peugeot figura TotalEnergies, già fornitore ufficiale di carburante per tutte le scuderie del WEC. Per tutte le vetture iscritte al Campionato Endurance, è previsto l’utilizzo dell’ Excellium Racing 100, un carburante da competizione introdotto per la prima volta nel 2022 e prodotto da scarti e residui di vino (vinacce), capace di ridurre le emissioni di CO2 nel suo ciclo di vita di almeno il 65%. "Gli sport motoristici, in particolare le gare di durata e la 24 Ore di Le Mans, sono un vero e proprio banco di prova per TotalEnergies e una vetrina per le soluzioni innovative che l'azienda offre ai suoi clienti," ha spiegato Thomas Fritsch, motorsport Technical manager, durante una chiacchierata nell’hospitality Peugeot. La collaborazione tra il colosso dell’energia francese proseguirà sulla scia della "Race to 2030", missione che l'ACO si è posta per arrivare entro quell'anno ad avere emissioni zero, riducendole attualmente del 30%.

Questo sarà possibile sfruttando le competenze di TotalEnergies in materia di transizione energetica, offrendo per le competizioni endurance alternative ai combustibili fossili, come i biocarburanti e l'idrogeno. Per i fan di Peugeot e del WEC, il prossimo appuntamento è previsto per la 6 Ore di San Paolo in Brasile il 12,13 e 14 luglio.