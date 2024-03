Le 5 migliori auto da camperizzare: pronti all'avventura

Le auto da camperizzare, letteralmente le macchine da trasformare in camper. Chi non ci ha pensato almeno una volta per intraprendere un lungo e avventuroso viaggio. Questi veicoli assicurano la comodità di un'automobile, con l'indiscutibile comfort di marcia, ma offrono l'opportunità di essere trasformate in un baleno in un rifugio, in un piccolo alloggio dove sostare e dormire. Le categorie di auto che più si avvicinano a questo genere di operazione sono i van, i monovolume e i multispazio, mentre in seconda battuta arrivano i SUV e le station wagon. Dunque, quali sono le 5 migliori auto da camperizzare del momento? Vediamo insieme.

Ford Transit Custom Nugget

Il Ford Transit è conosciuto come un affidabile mezzo da lavoro, instancabile e indistruttibile. Tuttavia, il furgone dell'Ovale Blu può essere declinato anche in versione combi o van. In quest'ultimo caso si rivela eccezionale per una trasformazione in camper, nella versione Custom Nugget. Il Transit è una perfetta auto da camperizzare, perché è dotato di ampio spazio e larga versatilità. Inoltre, le portiere laterali scorrevoli garantiscono una mirabile risorsa da sfruttare per convertire lo spazio interno in una calda e accogliere area notte. Facilmente parcheggiabile, anche nelle aree destinate al camping, specilamente con la motorizzazione a gasolio può rivelarsi una fedele compagna di viaggio, con quale macinare tanti chilometri in allegria.

Le misure:

Lunghezza: 4,42-4,82 metri

Larghezza: 1,96 metri

Altezza: 1,83 metri

Bagagliaio: 2600-3600 litri

Fiat Doblò

Il nome del Fiat Doblò è uno dei più gettonati per le auto da camperizzare. Il van torinese, anche nelle versioni precedenti, si è saputo destreggiare con abilità in questo campo, nonostante le dimensioni abbastanza compatte. Oggi, sul mercato ne esiste una nuova versione (anche elettrica e-Doblò), più raffinata e ricercata anche nei contenuti. Questo veicolo garantisce una notevole quantità di spazio a bordo e un’altezza interna ragguardevole, con un design che si presta ottimamente alla trasformazione in alloggio mobile. Il merito è di un generoso bagagliaio da 790 a 3200 litri, oltre che di accessori importanti e funzionali come il portapacchi per il tetto.

Le misure:

Lunghezza: 4,40 metri

Larghezza: 1,85 metri

Altezza: 1,85 metri

Bagagliaio: 790-3200 litri

Dacia Jogger, auto da camperizzare

Qui, è la stessa casa costruttrice che offre un pacchetto (Sleep Pack) per trasformare la sua creatura da auto di tutti i giorni in camper. Questa monovolume da 7 posti veri, è pratica e scaltra in tutto ciò che offre. Si vede che è stata pensata per offrire ai suoi passeggeri il massimo dell'abitabilità e dello spazio. Viene da sé, che la Dacia Jogger può essere declinata in camper con estrema facilità e massima resa. Un vero trionfo di pragmatismo e versatilità. Inoltre, grazie alle sue tante motorizzazioni (anche GPL), offre la possibilità di compiere tanti chilometri senza consumare tanto. Il portafoglio è sempre al sicuro con questo mezzo.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,55 metri

Larghezza: 1,78 metri

Altezza: 1,63 metri

Bagagliaio: 702-1940 litri

Renault Kangoo

Renault Kangoo è un altro ottimo esempio di auto da camperizzare derivata da un veicolo da famiglia. La francese è una multispazio versatile e spaziosa, con 5 posti comodi garantiti. A livello estetico brilla per i gruppi ottici con luci a LED, cerchi da 17 pollici, 44 litri di vani portaoggetti e un grande bagagliaio da 775 litri. Inoltre, Kangoo dispone di tecnologie avanzate per la sicurezza come il monitoraggio dell’angolo cieco, del sistema multimediale Easy Link e di spazi modulabili comprese le barre portatutto sul tetto. Un pacchetto completo.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,49 metri

Larghezza: 1,92 metri

Altezza: 1,84 metri

Bagagliaio: 775-3.500 litri

Mercedes-Benz EQT

La Mercedes-Benz EQT garantisce comfort a trecentosessanta gradi, in primis perché il suo abitacolo è ampio e arioso, al pari di un bagagliaio che brilla per capacità. Eccezionalmente comode le aperture laterali scorrevoli che facilitano l'ingresso a bordo, mentre il fiore all'occhiello resta il vano posteriore (551 - 1.979 litri), che in occasione di scorribande sportive, o anche solo per il tempo libero, può contare sulla panca del sedile abbattibile in modo semplicissimo. Notevole anche la soglia di carico di appena 561 millimetri. La motorizzazione elettrica è pensata per chi possiede un animo green e vuole alloggiare nella natura, senza l'assillo delle emissioni di CO2.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,49 metri

Larghezza: 1,85 metri

Altezza: 1,81 metri

Bagagliaio: 551 - 1.979 litri

Cosa dice la legge

Le auto da camperizzare devono rispettare degli specifici requisiti previsti dalla legge. In primis, le strutture devono essere amovibili, dunque la camperizzazion deve risultare provvisoria senza modificare i parametri strutturali del veicolo.

Se, invece, l’intervento altera le caratteristiche dell'autovettura, è necessario richiedere l’omologazione presso la Motorizzazione Civile.