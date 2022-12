Fiat Doblò ed E-Doblò, il debutto della nuova generazione

Il Fiat Doblò non lascia, ma raddoppia. Scomparso da un paio d’anni dai listini della casa torinese, ricompare adesso con un nuovo stile, nuove dotazioni, un’inedita versione elettrica E-Doblò, ma con il solito spirito da tuttofare che da oltre vent’anni contraddistingue questo veicolo. Adesso è tempo di gustarsi una quinta generazione di Doblò, sicuramente la più tecnologica finora mai realizzata, ma anche la più sensibile alla questione ambientale. Sia aziende che professionisti potranno contare nuovamente su un mezzo affidabile, mentre le famiglie numerose torneranno ad avere un supporto su quattro ruote indispensabile. Fiat Professional, intanto, con questo lancio rafforza la sua offerta a zero emissioni.

Più versioni per Fiat Doblò

Il nuovo Fiat Doblò è un veicolo flessibile e versatile, che può rispondere alle più svariate esigenze di qualunque tipo di automobilista. Non manca lo spazio e nemmeno la capacità di adattarsi a più soluzioni, infatti il Doblò è disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi). Inoltre, offre una valida gamma di motorizzazioni, una per ogni tipologia di uso. Il confort è un aspetto prioritario per chi cerca questo tipo di mezzo come scelta di mobilità, dunque sulla nuova generazione è stata trovata una soluzione per l’insonorizzazione di altissimo livello, merito anche di sospensioni progettate per ridurre al minimo gli sbalzi e le vibrazioni, che rendono questo veicolo particolarmente piacevole da guidare su ogni tipo di strada e situazione.

Le Magic Features

Fiat ha chiamato “Magic Features” gli aspetti di modularità, sostenibilità e sicurezza, che rendono Doblò più versatile e flessibile. L’opzione “Magic Cargo” permette un aumento della capacità di carico di 0,5 m3, 3 e la possibilità di inserire al suo interno oggetti lunghi come tubi o scale, grazie ad una capacità di carico in lunghezza di 3,4 m. “Magic Mirror” è, invece, uno specchio retrovisore digitale da 5” che ha la funzione di garantire tre differenti visualizzazioni, per non avere mai un angolo cieco. Infine, “Magic Plug”, disponibile solo sull’E-Doblò, permette di usare l’energia elettrica prodotta dalla batteria per esigenze specifiche come il cargo frigo o il banco di lavoro per elettroutensili. Per la versione autovettura, c’è anche il “Magic Top”, un tetto in vetro panoramico che garantisce maggiore spazio nei vani portaoggetti merito di una mensola trasparente e un roof case posteriore.

Motorizzazioni e lancio

La gamma di Fiat Doblò prevede due motorizzazioni Diesel e una a benzina: tra le prime abbiamo il 1.5 litri in versione da 100 CV con cambio manuale e il 1.5 litri da 130 CV, disponibile sia con trasmissione automatica a 8 marce, sia manuale; mentre a benzina c'è il 1.2 litri da 110 CV. Fiat E-Doblò, invece, è la grande novità: motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh, e oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. Disponibile la modalità “Quick Charge” fino a 100 kW, che permette di ricaricare in corrente continua l’80% della batteria in soli 30 minuti. Il nuovo E-Doblò debutta in Italia con un’edizione speciale ricca di contenuti: la Launch Edition, di colore Blu Mediterraneo, che include il Launch Pack (barre sul tetto, Magic Window, cerchi in lega da 16” neri, specchietti ripiegabili elettricamente, alzacristalli posteriori elettrici ed oscurati) volante soft touch, quadro strumenti digitale 10” e Magic Top. La gamma completa sarà disponibile nei prossimi mesi.