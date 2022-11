Abarth Pulse, il SUV dello scorpione "punge" solo in Sud America

Debutta in America latina la versione “pepata” del suv compatto Pulse, già venduto con marchio Fiat. Curioso pensare che in Sud America Fiat commercializzi più modelli che in Europa vero? Eppure così è, con sette modelli presentati solo in Brasile tra il 2015 e il 2022, contro i circa sei modelli commercializzati in Europa dal 2006, al netto di diversificazioni dovute alla carrozzeria. Tra questi modelli non “esportati” nel Vecchio Continente troviamo sicuramente la Fiat Pulse, piccolo crossover (o B-SUV) dal design grintoso e dalle dotazioni piuttosto interessanti, subito piaciuto anche alla critica europea e dal notevole successo in Brasile: Pulse aveva saturato gli slot di produzione a seguito del debutto l’anno scorso, con ben 9.000 ordini in meno di tre settimane. A circa un anno dalla presentazione del modello a marchio Fiat, Abarth è pronta a farsi (ri)conoscere anche oltre oceano sempre con il grintoso SUV Pulse, proponendo quei tratti caratteristici piaciuti fin da subito anche in Europa e che, proprio all’Europa, sembrano essere pronti a dire addio. Infatti, la nuova Abarth 500 elettrica farà a meno del noto 1.4 T-Jet turbo, dello scarico rumoroso e abbandonerà quei valori tramandati fin dal debutto dello storico marchio fondato da Carlo Abarth nel 1949. Nuova Abarth Pulse, 1.3 4 cilindri turbo da 185 CV.

Due novità che stravolgono Abarth, prima la 500e e ora il ritorno del marchio in Sud America. Abarth aggiunge quindi alla sua gamma di modello la prima vettura 100% elettrica e anche il primo suv. Cari appassionati, abbiate pazienza. Molta pazienza. (I feel you, ndr). Tuttavia il risultato per Pulse non è da sottovalutare, dal momento che numerosi brand hanno già dimostrato come le auto rialzate da terra, grazie alle moderne tecnologie, possano assicurare anche un bel divertimento al volante. Il design sembra promettere bene, con cerchi neri lucidi da 17”, assetto ribassato e paraurti specifici, dal look grintoso e giovanile. Non mancano le modanature brunite, una griglia dedicata e anche degli accentuati passaruota in plastica, che rendono più sportivo l’aspetto. Il ttto nero a contrasto, la livrea con scritta Abarth e le stripes rosse concludono l’opera. Ah dimenticavo, nel retro non può mancare lo scarico cromato a vista, sebbene gemellato.

Tra le altre modifiche pensate per il divertimento si segnala una rapportatura dello sterzo più diretta, l’assetto sportivo e l’impianto frenante maggiorato. Sotto al cofano troviamo il vivace 1.3 4 cilindri turbo benzina (sigla T270) già impiegato anche su altri modelli nel mercato locale, così da erogare una generosa potenza di 185 CV e 270 Nm di coppia, abbastanza per scattare sullo 0-100 km/h in 7,6 secondi, fino a 216 km/h di velocità massima. Il tutto è scaricato a terra tramite le ruote anteriori, grazie al cambio automatico a sei marce con palette al volante. Anche l’abitacolo ha subito delle modifiche, seguendo la filosofia del modello: volante sportivo, inserti rossi e selleria in pelle nera con cuciture rosse a contrasto. Non sarà quindi commercializzata in Europa ma, considerando i 149.900 Real richiesti da listino, si otterrebbe un cambio di circa 27 mila euro. Una cifra tutto sommato normale per il nostro mercato ma sicuramente importante se rapportata al reddito medio del Brasile, 1.766 Real (circa 321 euro).