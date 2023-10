Adx 125, il crossover di Sym che sogna in grande. La nostra prova

Il meteo degli ultimi dieci giorni è stato parecchio inclemente e ha rappresentato quindi il momento peggiore per provare uno scooter. O, forse, quello migliore per testarne le vere capacità con un clima difficile che non solo bagna il pilota (e vabbé: hai voluto lo scooter, adesso sgasa) ma che rende scivoloso il pavé e i binari del tram, l’incubo di ogni motociclista, soprattutto a Milano. Le giornate sotto la pioggia, anche se un po' di sole ce lo siamo goduti, hanno permesso all'Adx 125, il crossover di Sym, di mostrare quanto vale. E ora possiamo dirlo: vale. E parecchio.

Partiamo dall'estetica che, nella sua ricercatezza futuristica e spigolosa, convince. È affilato e aggressivo. Il muso spinge e il manubrio da fuori strada ti dà, anche se solo per un attimo, la sensazione di aver tra le mani una moto pronta per il fuori strada. Già perché, trattandosi di un crossover, l'Adx 125 si può permettere il lusso di andare anche su sterrati leggeri. Le sue dimensioni tutto sommato contenute, 198 per 78 centimetri con un interasse di 139, permettono di muoversi agevolmente nel traffico. Il serbatoio da 15 litri, invece, concede una grande autonomia mentre il sottosella può contenere un casco jet (si poteva fare qualcosa di più? Probabilmente sì ma tutto sommato va bene anche così).

L'Adx 125 è dotato di sistema start&stop, Abs (non obbligatorio per legge vista la cilindrata), controllo di trazione, ingresso Usb per caricare smartphone e navigatore, display TFT adattivo (no, i riflessi del sole non rappresentano un problema), avviamento keyless (che funziona anche se la batteria delle chiavi è scarica) e monoammortizzatore posteriore. Insomma, c'è tutto. E anche di più.

Il motore è un monocilindrico da 11.5 cavalli, che lo rende l'ideale per la città dove è molto stabile grazie a sospensioni e ammortizzatore, che lavorano bene, e a ruote da 13 pollici. Lo scooter è molto equilibrato e il suo peso (150 chili a secco) non rappresenta affatto un problema, sia nelle manovre da fermo sia in movimento. Anzi, spingendo un po', l'Adx 125 ti segue anche nelle curve in piega (ma senza esagerare). Il prezzo? Sotto i 4mila euro, per la precisione 3.799 ed è disponibile nelle colorazioni: bianco, blu pacifico opaco, grigio storm (quello che abbiamo testato e che consigliamo perché il colore si amalgama alla perfezione con le linee affilate), nero e verde petrolio opaco.

Al prossimo test. Sperando che il meteo sia più clemente.