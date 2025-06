Il candidato dem Ricci insulta una cronista. Bacchettate anche dalla Fnsi: "Grave"

Ascolta ora 00:00 00:00

Inizia in salita la lunga corsa di Matteo Ricci per la campagna elettorale per la poltrona di governatore delle Marche. Durante una delle prime uscite pubbliche da candidato del centrosinistra l'europarlamentare è scivolato su un'odiosa gaffe finendo per insultare una cronista della Rai che stava facendo un servizio per la trasmissione FarWest. Senza rispetto per la cronista Manuela Iatì, l'ex sindaco di Pesaro evita di rispondere a domande insidiose sul suo passato di primo cittadino pesarese e chiude il confronto con un lapidario «Siete al servizio di Fratelli d'Italia».

Ricci era in difficoltà perché la giornalista di FarWest gli stava chiedendo conto del parere dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) riguardo la incompatibilità di alcune cariche assegnate dalla sua amministrazione. Una pratica diffusa sulla quale soltanto a febbraio scorso il Parlamento ha dato il via libera abrogando una articolo di legge. Insomma un guazzabuglio nel quale l'amministrazione guidata dall'attuale candidato resta al centro dell'attenzione di Corte dei conti (dopo un esposto dell'opposizione per affidi senza gara) e della Procura (sempre per la cosiddetta Affidopoli).

I primi a essere adirati per il comportamento irrispettoso di Ricci sono o ovviamente i rappresentanti degli operatori dell'informazione. «L'educazione nei confronti dei giornalisti che pongono domande facendo il loro mestiere è civiltà. E in questo Matteo Ricci ha gravemente peccato - recita una nota diffusa dalla Federazione nazionale della stampa -. La libertà di informazione non conosce parte politica, bene ricordarlo a tutti».

La stessa Fnsi poi replica anche al deputato di Fratelli d'Italia Francesco Filini, capogruppo in Commissione vigilanza Rai. Il parlamentare aveva subito reagito all'intervista di Ricci sollecitando un immediato intervento della Fnsi e bollando come «vergognose» le parole indirizzate alla cronista Rai dall'ex sindaco di Pesaro. «Al parlamentare di Fratelli d'Italia Filini ricordiamo che la Fnsi non ha bisogno di essere tirata per la giacca, per noi che siamo un sindacato unitario i colleghi hanno tutti gli stessi diritti. Farebbe meglio in commissione di Vigilanza a occuparsi della governance Rai che ancora manca».

Alla cronista sono giunti attestati di solidarietà anche dalle colleghe di «Giornaliste italiane», mentre Augusta Montaruli, vicepresidente della stessa Commissione di vigilanza Rai, sottolinea il silenzio assordante delle femministe sulla vicenda che ha riguardato l'inviata di FarWest.

«Al silenzio di Matteo Ricci, che finora non si è scusato - dice la parlamentare di Fratelli d'Italia - si unisce quello delle femministe in servizio permanente della sinistra che non hanno levato un sopracciglio per difendere una donna così male apostrofata dal potente di turno».