Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, omaggio alla corsa più bella del mondo

La Casa del Biscione ha presentato le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, inedita serie speciale limitata realizzata per omaggiare la prima vittoria firmata Alfa Romeo alla Mille Miglia nel 1928. Questa edizione a tiratura limitata delle più potenti e performanti Alfa Romeo in commercio si presentano con l’apice sempre posizionano queste due vetture ai vertici dei rispettivi segmenti per handling e rapporto peso-potenza per un’esperienza di guida unica, diretta e coinvolgente da vera Alfa Romeo.

Tributo alla vittoria della 6C 1500 Super Sport alla Mille Miglia del 1928

Come accennato in precedenza, le Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono un omaggio alla 6C 1500 Super Sport (Mille Miglia Speciale) di Giuseppe Campari e Giulio Ramponi che domina la Mille Miglia, nel 1928, fra il 31 marzo e il 1° aprile. Per l’Alfa Romeo si tratta della prima delle 11 vittorie alla Mille Miglia, un record che risulta tutt’oggi imbattuto.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio “Super Sport”, il design

Tra le novità che questa serie speciale porta in dote, spicca il nuovo quadrifoglio: per la prima volta in oltre 100 anni della sua lunga storia, lo sfondo bianco del triangolo che da tradizione ospita con un netto contrasto il quadrifoglio verde, cede spazio al nero, colore che conferisce ulteriore audacia e solidità all’ iconico stemma. Sulle due vetture non poteva mancare un uso massiccio di carbonio, a partire da quello a vista sul tetto (optional per la Giulia), nella “V” dello scudetto e sugli specchietti retrovisori. I cerchi in lega sportivi sono bruniti a 5 fori e misurano 19 pollici per la Giulia, e 21 pollici per Stelvio, inoltre sfoggiano nuove e sportivissime pinze freno nere. Le livree disponibili: Rosso Etna tristrato, Nero Vulcano metallizzato e Bianco Alfa (disponibile su Giulia).

Gli interni

All’interno dell’abitacolo troviamo invece la nuova finitura rossa e 3D del carbonio per il cruscotto, il tunnel centrale e il pannello delle porte. I poggiatesta anteriori sono impreziositi dal ricamo rosso del logo “Super Sport” ed in nero risulta il numero che ne dichiara l’appartenenza all’esclusiva serie limitata. Il volante sportivo è invece rivestito in pelle ed Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Motore e meccanica

Sotto il cofano delle Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, batte l’ormai noto, e “straripante” Propuslore 2.9 litri V6 in grado di sprigionare la bellezza di 520 CV. L’unità biturbo è abbinata al differenziale autobloccante meccanico. Quest’ultimo rappresenta un importante soluzione tecnica che, grazie ad una messa a punto specifica derivante dall’esperienza progettuale di Giulia GTA, contribuisce a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva.

Prezzo

Alfa Romeo ha previsto per questa serie limitata 275 esemplari della Giulia e altre 175 unità dello Stelvio, mentre i prezzi di listino al momento non sono stati ancora comunicati.