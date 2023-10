Ecco la nuova Mercedes-AMG GT

AMG Performance Day è un appuntamento imperdibile per chi ama l’anima più sportiva della Casa della Stella a Tre Punte. Sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola è andato in scena un evento ricco di adrenalina, dove a far da cornice a un pubblico di appassionati c’è una pista velocissima, tecnica e storica.

Protagonista degli AMG Performance Day 2023 è la nuova AMG GT

Rappresenta il modello più rappresentativo della famiglia di Mercedes-AMG, una Gran Turismo che abbina una potenza superlativa a un’estetica accattivante. In questa nuova generazione, il tutto è abbinato a una capacità di carico da primato, perché in configurazione 2+2 con lo schienale del sedile posteriore abbattuto riesce ad accogliere fino a 600 litri.

“One Man, One Engine”

Trentacinque varianti, 22 modelli per una gamma ad altissime prestazioni, durante la conferenza stampa che si è svolta nella prima giornata degli AMG Performance Day 2023, Eugenio Blasetti, direttore della comunicazione di Mercedes-Benz Italia, ha più volte ribadito come i numeri di Mercedes-AMG siano in netta crescita e come il 2023 si appresti a segnare un nuovo anno record superando quanto di già grandioso raggiunto nel 2022.

Tante le occasioni per vivere al meglio le veloci AMG, dalle gare di accelerazione dove protagoniste sono due EQS 55 che si sfidano in una emozionante drag race, allo slalom dove al volante di una AMG A45 S i partecipanti devono fare il miglior tempo. Immancabile poi la prova in pista delle più veloci e potenti AMG in listino. In questa occasione, lungo il circuito di Imola, le emozioni non sono mancate ed è stato possibile saggiare quanto di superlativo sappiano fare tutti i modelli Mercedes-AMG.

Tra gli ospiti dell’edizione 2023 anche Davide Oldani, chef di fama interazionale e la Cube Controls, produttrice del volante Mercedes-AMG dedicata alle corse virtuali, alias eSport e alla AMG GT da gara.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia ha dichiarato: “Gli AMG Performance Day rappresentano un’importante piattaforma esperienziale per chi vive e condivide la medesima passione all’insegna del nostro marchio ad alte prestazioni. Un omaggio ai principali Ambassador di Mercedes-AMG, capaci come nessun altro di trasmettere la propria passione ampliando sempre più la grande community ‘One man, one engine”.

Ventidue modelli in gamma, 35 varianti per configurazioni carrozzeria berlina, station wagon, shooting brake, coupé, roadster e cabrio, il tutto con potenze comprese tra i 306 e gli 843 cavalli. Trazione a due o quattro ruote motrici per alimentazioni ibride leggere, plug-in e full electric.

I numeri di Mercedes-AMG

Il 2022 stato un anno record per Mercedes-AMG con 2.382 unità consegnare e una crescita del 25% rispetto al 2021, una distruzione omogenea per segmenti e motorizzazioni. Il 2023 si prece che possa essere ancora migliore, sono ben 2.428 le unità immatricolate, circa il 45% in più rispetto all’anno precedente.

Per quanto concerne la distribuzione dei modelli, successo grandioso per la piattaforma MFA, con il 53% delle vendite, ottima anche la performance delle GLE, GLE Coupé e Classe E, per quanto concerne le motorizzazioni, il 54% degli italiani ha scelto la configurazione a 4 cilindri, nei primi 8 medi del 2023 la crescita di questa tipologia di propulsore è cresciuta enormemente fino a a salire al 59%, Anche le AMG EV nel corso del 2023 sono cresciute enormemente raggiungendo una quota vendite pari al 58%.